Fotballryktene: – Enig med Manchester United

Etter at Ole Gunnar Solskjærs Manchester United bekreftet at de hadde kommet til enighet med Borussia Dortmund om en overgang for Jadon Sancho, er Raphael Varane blant navnene som har blitt nevnt hyppigst med tanke på en overgang til Drømmenes Teater. Overgangsguru Fabrizio Romano skriver nå at Varane og agenten hans har bekreftet overfor Real Madrid at den franske midtstopperen ønsker å prøve seg i Premier League. 28-åringen har også bekreftet overfor Manchester United at han er klar til å godta deres kontraktstilbud, fortsetter Romano. Også The Guardian og Manchester Evening News melder noe av det samme om Varane tirsdag morgen.

Mens Varane ser ut til å nærme seg, har Manchester United fått et bud avslått på Napoli-stopper Kalidou Koulibaly, skriver italienske Gazzetta dello Sport.

Chelsea er klare over at West Hams Declan Rice ønsker seg til Stamford Bridge, og Champions League-vinnerne kommer nå til å kontakte West Ham for å forsøke å få i land en avtale, skriver Express.

Manchester City ønsker seg Sporting Lisboa-back Nuno Mendes, men ønsker ikke å betale de drøye 600 millionene portugiserne krever for 19-åringen, melder Fabrizio Romano.

En annen som stadig kobles til Manchester United, er Kieran Trippier. Atletico Madrid skal imidlertid være svært negative til å selge. Spanjolene har likevel sett seg ut Wolverhampton-back Nelson Semedo og Napolis Giovanni di Lorenzo dersom det blir Trippier-salg, skriver AS.

Også Rennes' 18 år gamle midtbanespiller Eduardo Camavinga nevnes til stadighet i forbindelse med Manchester United. Ifølge The Athletic er United forberedte på å være tålmodige i jakten på franskmannen, i håp om at Rennes skal senke kravene sine. Camavingas kontrakt går ut neste sommer.

Tottenham er i langt fremskredne forhandlinger med Atalanta-stopper Cristian Romero, ifølge Football.London.

Danny Ings hadde en god sesong for Southampton, og 28-åringen ønsker seg en overgang til Manchester, enten til City eller United. Sørkystklubben har imidlertid ikke blitt kontaktet av noen av Manchester-klubbene enda, skriver Talksport.

Donny van de Beek har vært alt annet enn en suksess i Manchester United, og United har derfor tilbudt van de Beek til Barcelona i en bytteavtale som vil sende Samuel Umtiti andre vei. Det skriver spanske Sport.

Everton er ute etter spillere etter at Rafa Benitez tok over klubben tidligere i sommer. Nå kobles klubben fra Merseyside til Burnleys Dwight McNeil, i en avtale verdt rundt 300 millioner norske kroner. De blå må forvente seg kamp fra Aston Villa i jakten på vingen, skriver Liverpool Echo.