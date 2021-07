Dette sier han om trenerjakten

Mandag kveld fikk Kåre Ingebrigtsen sparken i Brann under ett år etter at han fikk jobben. Nå må Brann nok en gang ut på trenerjakt:

– Ført og fremst er vi glade for at vi kom frem til en beslutning. Kåre har vært lojal mot prosjektet og har gjort mange gode ting, men vi må erkjenne at resultatene ikke har vært som vi har håpet, og derfor må vi dessverre avlutte samarbeidet, sier sportssjef Nagel Jacobsen til TV 2.

Brann neste kamp er mot Bjarg i cupen 24. juli, mens neste seriekamp for bergenserne er mot Sandefjord hjemme 15. august.

Hvilke kvaliteter ser du etter i en trener for sportsklubben Brann?

– Vi skal ha en trener som har et tydelig lederskap å komme inn med, og som gjerne kjenner norsk fotball. Men det viktigste er at vedkommende er faglig dyktig, vil være med på prosjektet og kan se seg selv i det, sier Nagel Jacobsen og fortsetter:

– For meg handler det om å finne den best mulige treneren og hva som er det beste for Brann fremover. Om vedkommende er fra Norge, Sverige, Danmark eller en annen plass er ikke så viktig, konstaterer sportssjefen.

Nagel Jacobsen ville ikke svare på om assistenttrener Eirik Horneland er aktuell til å overta som hovedtrener.

– Jeg har gjort meg noen tanker. Man bør alltid være forberedt på at noe sånt skal skje. Vi har flere kandidater som vi løpende analyserer og vurderer, sier Nagel Jacobsen.

Styreleder i Brann Birger Grevstad bekrefter at assisenttrener Eirik Horneland fortsetter i klubben.

– De har en assistent i Horneland som tidligere har vist at han kan få til ting i Eliteserien. Det gikk riktignok ikke så bra i Rosenborg, men i Haugesund gjorde han det bra. Brann har ikke så god økonomi, så det begrenser seg litt i hvem som er aktuelle, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Styreleder Grevstad fortalte på pressekonferansen mandag kveld at de er i gang med jakten på å finne Ingebrigtsen sin erstatter.

– Vi skal ha en trener som skjønner hva vi har lyst til å oppnå i Brann. Kanskje gjøre ting på en litt annen måte. Kanskje ikke være så offensiv. Vi skal satse litt mer forsiktig. Vi skal satse på de unge. Så må vi finne et par gode spillere som kan holde i de unge som trenger litt støtte, sier styrelederen til TV 2.

