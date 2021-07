– Rikard Norling hadde også en høy standing, men vi rykket fortsatt ned

Mandag kveld bekreftet Brann at Kåre Ingebrigtsen ikke beholder jobben som Brann-trener. Toppscorer Daouda Bamba mottok nyheten med et tungt hjerte.

– Jeg er mer enn trist. Du hadde alle kvalitetene for å bli suksessfull. Trist at du ikke fikk sjansen. Jeg ønsker deg alt det beste, sjef. Ikke stopp å smile og vær positiv, skriver spissen på Instagram.

TV 2 har vært i kontakt med Bamba, og han ønsker foreløpig ikke å uttale seg ytterligere.

Bamba takker Kåre. Foto: Skjermdump Instagram

Den ivorianske spissen, som nå har scoret i fire kamper på rad, reddet et Brann-poeng på overtid med sin 1-1-scoring mot Mjøndalen. Etter kampen fortalte han også at han mente klubben ikke har gjort nok for å hjelpe treneren.

– Vi har ikke nok kvalitetsspillere. Klubben har ikke gitt ham en god nok mulighet til å gjøre det bra, sa Bamba til BT.

Den kritikken ønsket ikke styreleder Birger Grevstad å svare på, men han erkjenner at Kåre hadde en høy stjerne hos spillerne.

– Det er nå en gang sånn at resultatene er det som gjør at vi skiller lag. Rikard Norling hadde også en god standing hos spillerne, men vi rykket ned, sier styrelederen til TV 2.

– Det er sammenligningen du kommer med?

Vibeke Johannesen, Birger Grevstad og Jimmi Nagel Jacobsen på mandagens pressekonferanse på Brann Stadion. Foto: Lars Magnus Igland Røys

– Jeg skal ikke sammenligne de. Men begge er flinke. Vi har tatt et valg. Spillerne er profesjonelle og takler dette.

Daglig leder Vibeke Johannesen forteller også om en spillergruppe som hadde sansen for Ingebrigtsen.

– Det er mange spillere som syns det er synd. Vi vet at han har stort støtte i garderoben, sier Johannesen til TV 2.