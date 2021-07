Dette tallet kan skape trøbbel for Biden

Fortsatt er det rundt 90 millioner amerikanere som ikke har tatt første dose.



Resultatet er at det kan ta årevis før man får viruset under kontroll, om man i det hele tatt klarer det.

I den amerikanske småbyen Palestine i Arkansas er skepsisen stor.

Det bor om lag 500 personer i den lille byen. De har nok vaksiner til alle, men under halvparten av de voksne innbyggerne i Palestine har takket ja.

SKEPTISK: Vanessa Flowers fra Arkansas er en av mange amerikanere som ikke ønsker å ta koronavaksine. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

– Jeg synes ikke det har vært gjort nok forskning. Vi kjenner ikke langtidsvirkningene. Jeg liker ikke å få beskjed om at jeg må ta den, enkelt og greit. Det burde være et valg, og de presser for hardt, sier Vanessa Flowers.

Hun kommer kjørende på en scooter når TV 2 møter henne i den lille byen, som de siste årene har hatt stadig synkende innbyggertall. De fleste flytter ut av Palestine, uten at så mange flytter inn.

Mener det har gått for fort

– Jeg er litt skeptisk fordi jeg ikke vet hva jeg får inn i kroppen. Jeg har ikke troen på en vaksine som dukker opp ut av intet på ett år, sier Tyshonna Hicks.

– Men er du ikke redd for å få covid?

– Nei, sier hun.

Hun jobber som servitør på den lokale pizzabakeren i byen, Crazy Donkey. Sjefen hennes, Darrel Boyd, synes derimot at Tyshonna burde tenke seg om en gang til.

– Hvorfor tok du vaksinen?

– Av helseårsaker, for det første. Og fordi jeg jobber med mat og betjener folk. Jeg vil beskytte både meg og dem. Jeg sier ingen problemer med vaksinen, sier Boyd.

Vanessa Flowers sier hun allerede har hatt covid. Hun syntes det var ubehagelig, men viruset gjorde ikke at hun ble helt slått ut.

– Om man ikke har underliggende sykdommer, blir man frisk igjen.

Kraftig økning

Gjennomsnittlig smittetall for USA forrige uke lå på 23.306, en økning på 70 prosent fra uka før. Også i USA er delta-varianten av koronaviruset i ferd med å bli den mest dominerende.

I samme periode har sykehusinnleggelsene økt med om lag 36 prosent, og antallet dødsfall knyttet til pandemien har steget med 26 prosent, opplyser Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

UROLIG: Sjefen for USAs føderale helsemyndighet, Vivek Murthy, er urolig for at koronasmitten øker, samtidig som millioner av amerikanere fortsatt er uvaksinerte. Foto: Susan Walsh / AP /NTB

Totalt har pandemien kostet 624.285 mennesker livet i USA. Så langt har 56 prosent av befolkningen fått minst en vaksinedose, og 48 prosent er fullvaksinert. Til sammenligning har 59 prosent fått minst en dose i Norge, og 30 prosent er fullvaksinert.

Gikk forbi USA

Ledere i EU feiret lørdag at unionen har vaksinert enn større andel av befolkningen enn USA, som i flere måneder har ligget langt foran.

– Vi lovet det, og nå er det gjort. EU har denne uken forbigått USA som det kontinentet som har satt flest førstedoser av vaksinen i verden, skriver EU-kommissær Thierry Breton på Twitter.

Frankrikes europaminister Clement Beaune viser til tall fra Our World in Data og sier EU har gitt 55,5 prosent av befolkningen første dose av en koronavaksine, sammenlignet med 55,4 på andre siden av Atlanterhavet.