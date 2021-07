NHL-spiller står frem som homofil: – Jeg kunne ikke vært lykkeligere

19 år gamle Luke Prokop signerte sin første proffkontrakt med Nashville Predators i desember.

Nå står kanadieren frem som homofil som den første NHL-spilleren i historien. I et innlegg på sin egen Instagram-konto skriver han:

– Hei alle sammen. Det siste halvannet året har vært crazy. Jeg har også fått sjansen til å finne ut hvem jeg virkelig er, og jeg er ikke lenger redd for å vise hvem jeg faktisk er, skriver Prokop, og fortsetter:

– I dag er jeg stolt over å kunne fortelle at jeg er homofil.

Ingen NHL-spillere, verken aktive eller noen som har lagt opp har kommet ut offentlig før.

– Det har vært litt av en reise å komme til det punktet i livet, men jeg kunne ikke vært mer lykkelig med min beslutning om å komme ut. Fra jeg har vært ung har jeg drømt å være en NHL-spiller, og jeg tror at å leve mitt autentiske liv vil tillate meg å bringe hele meg selv til hockeybanen noe som vil forbedre sjansene mine for å oppfylle drømmene mine, skriver Prokop.

Las Vegas Raiders-spiller Carl Nassib ble i juni den første aktive spilleren NFL-spilleren som sto fram som homofil.

– Jeg hadde ikke klart dette uten min fantastiske familie, venner og agenter - som har visst om dette og møtt meg med kjærlighet og støtte på veien. Jeg håper at jeg kan hjelpe andre ved å dele dette, og at man kan se at homofile er velkomne i hockeymiljøet, og vi skal sørge for at hockey er for alle, konstaterer Prokop.

NHL-sjef Gary Bettman roser Prokop for «å dele sannheten og for å være så modig».

– På vegne av NHL, så er vi stolte over at Luke Prokop sin offentliggjøring i dag, og vi vil takke han for at han delte sannheten.

– Jeg deler hans håp om at slike offentliggjøringer blir mer vanlig i hockeymiljøet. LGBTQ-spillere, trenere og støtteapparat kan kun prestere på sitt beste hvis de lever livet sitt til det fulle og er seg selv, sier Bettman.