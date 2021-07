I elbilenes barndom, for åtte-ti år siden, var rekkevidde og rekkeviddeangst begreper som stadig gikk igjen når elbil-temaet ble brakt på banen.

Siden har utviklingen skutt fart. Teknologien har blitt bedre og vi har fått mer erfaringer med å kjøre elektriske biler. Nå brukes de i langt større grad også på lengre turer. Det stiller krav til ladenettverket og infrastrukturen rundt.

Selvfølgelig handler det om å ha nok ladere tilgjengelig. Men ikke bare det. Ladehastighet har blitt enda mer viktig. Dette handler primært om to ting. For det første: Hvor mange kilowatt bilen kan ta imot. For det andre: Hvor mange kilowatt laderen kan gi. Jo høyere antall kilowatt – desto bedre.

Utviklingen går fort, her også – og snart skal Tesla gjøre ladepausene enda kortere.

Tok alle pallplassene

Tesla har allerede et svært godt ladenettverk, de har biler som har høy kapasitet på å ta imot hurtiglading (opptil 250 kW) – og de har ladere som levere 250 kW. Det gir en trygghet i forhold til ladekøer og det å komme seg hurtig videre.

Ikke så verst, sier Tesla-sjef Elon Musk i en tweet om alle pallplassene. Faksimile fra Twitter.

Men snart ligger det an til å bli enda bedre. Toppsjef, Elon Musk, har nemlig gått ut på Twitter og sluppet en viktig nyhet:

– Supercharger-nettverket til Tesla vil bli oppgradert fra 250 kW til 300 kW.

Når oppgraderingen til 300 kW vil skje er det derimot ikke sagt noe om. Ei heller hvilke Tesla-modeller som kan nyttiggjøre seg den.

Les også: Porsche satte ny rekord – nå svarer Tesla selvsikkert tilbake

Ikke raskest

I dag er det kun Long Range- og Performance-versjonene av Model 3 og Model Y som kan ta imot den maksimale 250 kW-effekten fra Teslas V3 Supercharger. Andre nyere versjoner av Model S og X kan lade med inntil 225 kW etter en programvare-oppdatering som nylig ble gjennomført.

Om man skal lade med slike effekter er det også svært viktig at batteriet er varmt nok når ladingen starter. Da først kan man få full effekt. Bruker man bilens navigasjon fram til laderen varmer bilen selv opp batteriet.

Det må også, i rettferdighetens navn, nevnes at det finnes elbiler som kan lade raskere enn Tesla. Både Porsche Taycan og Audi e-tron GT (som i prinsipp er samme bil), kan ta imot inntil 270 kW. Men her er vil det komme oppdateringer etter hvert.



Ladestolpene til Ionity og (noen svært få) Recharge-ladere leverer 350 kW.

Men her er det bare de få bilene med 800-volts ladeopplegg som få full effekt. Det vil i prinsippet si de to ovennevnte tyske modellene.

De fleste nyere elbiler kan lade mellom 100 – 150 kW. Unntaket er eldre og små / billige modeller.

Les også: Lovlig i Norge – men Tesla vil ikke si om rattet faktisk kommer hit

Best i stortest

Tweet-en til Musk kom forøvrig i kjølvannet av at den amerikanske nettsiden Caranddriver har en stortest med 11 ulike elbiler. De skulle kjøre rundt 1.600 kilometer gjennom fire amerikanske stater. Målet med testen var å få en rangering av de beste elbilene for langkjøring.

I denne testen stakk Tesla av med samtlige pallplasser, med henholdsvis Model S Long Range, Model Y Performance og Model 3 Performance – i den rekke følgen.

På plassene bak fulgte Ford Mustang Mach-E og Porsche Taycan. Se komplett resultat her:

Musk la forøvrig til at nye Model S har enda lengre rekkevidde og raskere lading enn den som vant testen – og at 3- og Y-modellene hadde gått lengre om man hadde brukt Long Range-versjonene, i stedet for de mer ytelses-fokuserte Performance-versjonene.

