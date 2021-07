Arsenal henter belgisk stjerneskudd

Det belgiske stjerneskuddet debuterte for Anderlecht i desember 2017. De siste to sesongene har Albert Sambi Lokonga vært en fast inventar i det belgiske laget, med total 78 kamper for klubben.

Ifølge overgansguruen Fabrizio Romano skal overgangssummen ligge på i overkant av 200 millioner kroner.

– Albert er en veldig intelligent spiller som har modnet raskt de siste årene. Har har blitt trent godt av Vincent Kompany i Anderlecht. Jeg kjenner Vincent godt og han har snakket varmt om Albert og den positive innvirkningen han har hatt på klubben de siste sesongene, sier Arsenal-manager Mikel Arteta klubbens hjemmesider.

Midtbanespilleren som har signert en kontrakt til sommeren 2026 skal spille med nummer 23 på ryggen for The Gunners.

– Vi er sikre på at Albert er klar for neste trinn i utviklingen, og vi gleder oss til å ønske en ny spiller velkommen til troppen vår med sin kvalitet og tilstedeværelse, sier Arteta.