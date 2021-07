Torgeir havnet i båtulykke med promille - mange nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs

For 13 år siden var Torgeir Øyen Glørstad hjemme på Hitra. Han og en vennegjeng skulle på fest. Men det var lang ventetid på drosje, og de bestemte seg dermed for å ta båten over sundet.

– Vi hadde på oss redningsvester og varme dresser og kjørte pent og pyntelig over. Det var helt stille, måneskinn og noen minusgrader i lufta, sier Glørstad.

Men da vennegjengen skulle returnere fra festen hadde promillen steget, og varmedressene og redningsvestene var av.

– Jeg sto bak i båten. Plutselig hørte jeg et smell, og det neste jeg husker er at jeg skal puste, men så kommer det bare sjø.

Ikke sikkert forsikringen dekker

I dag er promillegrensen for båter under 15 meter 0,8. Det er fire ganger så høyt som grensen for å kjøre bil.

En ny undersøkelse fra Frende Forsikring kan tyde på at folk ønsker strengere regler.

Hele 57 prosent ønsker nemlig at promillegrensen skal være lavere enn den er i dag.

– Tre av fem mener promillegrensen burde vært lavere. Det er jo litt motsatt av hva politikerne mener, sier fagsjef for båt i Frende Forsikring, Edmond Wold Gaulen.

Hvis uhellet skulle være ute, er det ifølge fagsjefen ikke sikkert at forsikringsselskapet dekker skadene.

– Det kommer litt an på promillen, men man kan risikere 100 prosent avkortning i skadeoppgjør, sier Gaulen.

Flere blir tatt

Tall fra Politidirektoratet viser at 133 personer har blitt tatt i promillekontroller på sjøen i 2021. Dette er allerede flere enn i hele 2018.

I Oslo-området har 37 blåst rødt i kontroller hittil i år. Dette er godt under tallet for hele 2019, som var 58, men høyere enn i 2020. Da ble 34 personer tatt for promillekjøring.

– Enkelte båter holder god fart, og reaksjonstiden blir lengre. Generelt blir man en dårligere fører, sier politioverbetjent Eigil Haugen om båtkjøring med alkohol i blodet.

Han har en klar oppfordring til folk som ferdes med båt.

– Alle skal komme trygt fram. Det gjør vi ved å holde farten etter forholdene, bruke flytemiddel og være edru når man fører båt, sier Haugen.

– Vet hvor galt det kan gå

Glørstad hadde 1,7 i promille ulykkesnatten. Han klarte å svømme til et skjær, og ble etter hvert sendt til sykehus.

PÅ SYKEHUSET: – Den ene legen sa etterpå at hun ikke hadde fått inn noen med så mye vann i lungene før som hadde overlevd, sier Grølstad. Foto: Privat

– Den ene legen sa etterpå at hun ikke hadde fått inn noen med så mye vann i lungene før som hadde overlevd, sier han.

I dag er det helt uaktuelt for trønderen å kombinere båtkjøring og alkohol.

– Jeg vet hvor galt det kan gå, og når du er på sjøen er du faktisk helt alene. Du er helt hjelpeløs hvis det skjer noe.

– Man tror jo helst at det går bra og at «det skjer ikke meg». Jeg trodde ikke det skulle skje med meg, men det gjorde det, sier Grølstad.