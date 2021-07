Kåre Ingebrigtsen ferdig som Brann-trener

Saken oppdateres!

Etter gårsdagens 1-1-kamp mot Mjøndalen varslet Branns styreleder Birger Grevstad om et styremøte mandag hvor stillingen til Brann-trener Kåre Ingebrigtsen skulle vurderes.

Møtet begynte klokken 15:00, og like før klokken 20 kom konklusjonen, i følge VG: Kåre Ingebrigtsen har fått sparken som Brann-trener.

På en pressekonferanse mandag klokken 22:00 mandag kveld bekreftet styreleder Birger Grevstad at Ingebrigtsen er ferdig i klubben.

– Det har vært en vanskelig dag for oss alle i Sportsklubben Brann, og sikkert flere bergensere. Styret står samlet bak beslutningen om å avslutte samarbeidet med Kåre. Nå jobber vi med å få inn en ny trener, sier Grevstad på pressekonferansen.

– Vi skrinlegger ikke prosjektet. Det er en samlet klubb som står bak, og prosjektet er ikke avhengig av én person. Vi ønsker at prosjektet videreføres, men med en annen tilnærming. Vi jobber med en ny løsning rundt trener allerede i kveld, fortsatte han.

Det er foreløpig ikke klart hvem som blir klubben nye hovedtrener. Assistent-trener Eirik Horneland fortsetter i klubben.

– Vi har ansatte på kontrakt, som dere selv vet. Horneland har jo kontrakt med klubben, så dette har ingen ting å si for hans stilling i klubben, sa styrelederen.

Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen leder jobben med å få på plass en ny hovedtrener:

– Jeg har gjort meg noen tanker. Man bør alltid være forberedt på at noe sånt skal skje. Vi har flere kandidater som vi løpende analyserer og vurderer, sier Nagel Jacobsen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke overrasket over at Ingebrigtsen er ferdig:

– Det var som ventet det. Jeg trodde det skulle skje for noen runder siden. Det har overhodet ikke fungert. Så kom det noen enkle hjemmekamper hvor de måtte ha seiere og det klarte de ikke. Da blir de desperate. Det er ikke bare Kåre sin skyld, sier Mathisen, og fortsetter:

– Det er mye som har gått galt over lang tid. Det er nok mange som har dårlig samvittighet for jobben de har gjort, de burde hvert fall ha det. Det er ikke bare Ingebrigtsen sin feil, det er mye som spiller inn. Det er en klubb som ikke har vært imponerende å følge med på i det hele tatt de siste årene, og det er dette et bevis på, sier Mathisen.

19.juli 2018 fikk Ingebrigtsen sparken i Rosenborg. På dagen tre år etter fikk altså 55-åringen sparken i Brann.

– Jeg håper styret har gjort alle nødvendig vurderinger og at de har kommet frem til den rette løsningen for å ta klubben videre og ut av denne sumpen. Men det gjenstår å se, det blir spennende, sier leder i Bataljonen, Erlend Vågane til TV 2.

For et snaut år siden ble Ingebrigtsen presentert som bergensernes nye trener. Men trønderen har ikke fått det til å stemme i Bergen. Så langt denne sesongen står Brann med kun sju poeng på de første 14 kampene, og ligger nest sist i Eliteserien.

– Jeg tror Brann rykker ned. Den som tar over får en formidabel oppgave. Men det bør være mulig å få til langt bedre prestasjoner med den spillergruppa enn det vi har sett, sier Mathisen.

Bergenserne har kun vunnet fem av 31 kamper under Ingebrigtsens ledelse. Branns neste kamp i serien er hjemme mot Sandefjord 15. august.

Kåre Ingebrigtsen har ikke besvart TV 2 sine hendelser.