– Hvis de finner en som kan trylle, så kan jeg kjøre og hente ham selv

Etter en skuffende poengdeling mot Mjøndalen søndag kveld, avgjøres hovedtrener Kåre Ingebrigtsens skjebne i et styremøte på stadion.

SISTE: Branns styremøte, som startet kl. 15, foregår fortsatt.

Kl. 19.10 ankom assistenttrener Eirik Horneland Brann Stadion.

Eirik Horneland dukket opp på Brann Stadion kl. 19.10. Foto: Lars Magnus Igland Røys

– Jeg skal spise reker, sa Horneland til journalistene på vei inn hovedinngangen på Brann Stadion.

Manuellterapeut David Tovi entret også Stadion-dørene sammen med assistenttreneren.

Ifølge BT skal det være snakk om en sosial samling for trenerteamet som er planlagt av keepertrener Dan Riisnes.

Varslet møte

Etter et nytt poengtap for Brann med 1-1 mot Mjøndalen søndag, har Branns styreleder Birger Grevstad innkalt til styremøte.

Der har styreleder varslet at Branns hovedtrener, Kåre Ingebrigtsens skjebne vil bli avgjort.

I intervjusonen på Brann stadion under dagens Brann-trening var trønderen klar på at han har hatt bedre tider i sjefsstolen.

– Resultatene går inn på meg. Det gjør de. Det er klart. Som fotballtrener så lever man jo av resultater. Hva styret beslutter, det tenker jeg ikke så mye på. Det får jeg ikke gjort noe med. De får ta en avgjørelse, så tror jeg vi alle vil leve med det, sier Ingebrigtsen til TV 2.

UNDER PRESS: Kåre Ingebrigtsen kan ha ledet sin siste Brann-trening. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

– Har du snakket med noen i styret etter kampen i går?

– Nei, det har jeg ikke. Det er vanskelig for meg å svare på et spørsmål om et styremøte. Det må du snakke med de om.

Med 14 spilte kamper, én seier og totalt sju poeng er Brann i sportslig krise. Foreløpig ligger bergenserne på nest sisteplass - ett poeng foran Stabæk som har tre kamper til gode på vestlendingene.

– Jeg ble ansatt for å lede en prosess som nå er ti måneder gammel. Skal man bygge kultur tar det som regel tre til fem år, men jeg tror ikke man får gjort noe annerledes hvis man skal ta over dette nå. Hvis de klarer å finne en som kan trylle og lage en «quick fix», skal jeg kjøre og hente ham selv.

– Spillerne har tillit

– Jeg føler jeg kan snakke for de fleste på laget når jeg sier at vi ønsker at trener-teamet skal fortsette. Det har vi vært klar på ganske lenge og det har ikke endret seg siden sist, sier Kasper Skaanes til TV 2 etter mandagens trening.

KLAR TALE: Brann-spiller Kasper Skaanes håper trenerteamet får fortsette. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

– Er Ingebrigtsen rett mann til å redde brann fra nedrykk?

– Vi føler det. Vi har vist mye i kampene selv om vi sitter igjen med lite. Samholdet det teamet har klart å skape har vært ganske unikt å være med på selv om det har gått så trått. Det skal Kåre og gjengen ha mye av æren for.

På 31 kamper har bergenserne kun vunnet fem kamper hvor Ingebrigtsen har hatt styringen.

Brann-kaptein Daniel Pedersen har ingen god forklaring på den dårlige statistikken, men er i likhet med flesteparten av spillerne TV 2 har snakket med, positiv til å la 55-åringen fortsette i jobben.

– Det er et godt spørsmål. Generelt sett har vi bare ikke vært gode nok. Vi har hatt noe stang ut, men også vært dårlige, sier Pedersen og legger til at trønderen har full støtte i garderoben.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen?

– Den er alvorlig og kritisk. Vi vet jo alle sammen hvordan dette ser ut, men vi har fortsatt troen på at vi kan snu dette, men det må komme nå, svarer kapteinen kontant.

Keeper-veteran Håkon Opdal er også tydelig på at spillergruppen har full tillit til Ingebrigtsen.

– Vi har jobber hardt over lengre tid med trener-teamet for å få til den underholdende fotballen vi ønsker å spille. Vi nærmer oss, men vi mangler litt resultatmessig. Vi jobber godt sammen og vi står sammen om dette.

– Han er en rolig og dyktig trener. Reflektert. Jeg syns han takler situasjonen veldig godt og trykker på de riktige knappene.

Delte meninger blant supporterne

– Vi synger jo fortsatt om seriegull, men vi må nok vente i hvert fall ett år før vi kan drømme om så gode tider. Nå er det frustrerende og tungt å være Brann-supporter, sier leder i Bataljonen, Erland Vågane.

Erlend Vågane er leder i Brann-bataljonen. Han er usikker på om Kåre bør bli i jobben. Foto: Sorosh Sadat/ TV 2

Supporterlederen er derimot usikker på om en Ingebrigtsen-sparking er rette veien å gå.

– Det er veldig delte meninger om det. Støtten til Ingebrigtsen har vært stor, men det er jo klart det kommer flere kritiske røster når det går slik det går. Men å løse denne krisen med å gå inn for sparking nå, det er vi veldig usikre på, forteller Vågane.

