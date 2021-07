Mener datainnbruddet på Stortinget ble gjennomført fra Kina

Den 10. mars varslet Stortinget om datainnbrudd i sine e-poststystemer. Innbruddet ble utført ved å utnytte sikkerhetshull i e-posttjeneren Microsoft Exchange.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide kunne mandag fortelle at regjeringen mener at angrepet ble gjennomført fra Kina.

Søreide sier at dette er en alvorlig hendelse som rammet vår viktigste demokratiske institusjon.

– Alle cyberangrep etterlater seg ulike spor, som våre sikkerhetstjenester gjør vurderinger av. Basert på den vurderingen gjør vi i regjeringen våre vurderinger, og det er at dette angrepet stammer fra Kina, sier Søreide til TV 2.

TV 2 har vært i kontakt med den kinesiske ambassaden i Norge, men har foreløpig ikke fått en kommentar rundt anklagene.

– Kinesiske myndigheter må hindre at slike angrep finner sted. Vi forventer at Kina tar saken på ytterste alvor, slik at liknende hendelser ikke skjer igjen, sier Søreide.

Ga klar beskjed

Søreide har tidligere i dag kalt inn Kinas ambassadør inn på teppet. Utenriksministeren vil ikke gå inn på hvordan møtet ble mottatt av Kinas ambassadør.

– Jeg vil ikke gå inn på hva som ble sagt på møtet, men vi ga klar og tydelig beskjed om at denne typen angrep er uakseptabelt, forteller Søreide til TV 2.

– At slik ondsinnet cyberaktivitet tillates å finne sted, er ikke i tråd med normene for ansvarlig statlig atferd i det digitale rom som alle FNs medlemsstater har sluttet opp om.

Søreide ønsker ikke å spekulere i hvilke intensjoner som kan ligge bak angrepet.

Søreide understreker at det pågår en etterforskning om noen kan stilles strafferettslig ansvarlig for angrepet, men at dette ikke er noe regjeringen har med å gjøre.

Gjennomføres løpende risikovurderinger

Pressemeldingen fra Utenriksdepartementet om saken ble mandag sendt ut samtidig med uttalelser fra EU, Nato og USAs utenriksminister Antony J. Blinken om samme sakskompleks.

– Det var et stort og globalt angrep som kom i mars, og mange land ble rammet. Det har vært arbeid fra etterretningstjenestene i de ulike landene. Vi har gjort våre egne vurderinger, slik andre land har gjort. Og vurderingene er nokså entydige, forteller Søreide.

Stortingspresident, Tone Trøen. sier angrepet i mars var uakseptabelt og svært alvorlig.

Trøen sier at Stortinget har styrket IT-sikkerheten etter at Stortinget har blitt rammet av to større IT-angrep i løpet av det siste året, spesielt med tanke på at stortingsvalget kun er få måneder unna.

− Trusselbildet er stadig mer krevende. Det gjennomføres løpende risikovurderinger som grunnlag for flere tiltak, sier hun.

USA anklager Kina

I tillegg til angrepet mot Microsofts Exchange-serverprogram mener USA og flere allierte at Kina står bak en rekke cybertrusler, inkludert løsepengevirusangrep fra regjeringstilknyttede hackere.

Det er fremsatt krav om millioner av dollar i løsepenger etter slike angrep.

Ifølge en ikke navngitt amerikansk tjenestemann har Kinas departement for statssikkerhet brukt kriminelle hackere, som har drevet utpressing og tyveri på nettet for egen vinning.

Mandag kunngjorde USAs justisdepartement siktelser mot fire kinesiske borgere, som påtalemyndigheten mener har jobbet sammen med det kinesiske departementet i et hackerangrep mot titalls datasystemer, inkludert angrep mot bedrifter, universiteter og offentlige institusjoner.