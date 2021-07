Gjorde sjokkfunn på nattbordet like før leggetid

Når temperaturene kryper oppover på gradestokken, velger også et velkjent krypdyr å titte frem.

Mange er nok vant til å møte på hoggormen når de er på tur i skog og mark, men sjeldent velger hoggormen å komme for nære mennesker.

Svein Åge Svinsås og hans arbeidere fikk derimot et nært møte med ormen da de fant den på nattbordet inne på soverommet. Vikebladet Vestposten omtalte saken først.

Lå på nattbordet

Svinås holder egentlig til i Trøndelag, hvor han driver Svinsås Snekkerservice. Da videoen ble filmet befant han og fire arbeidere seg på Sunnmøre for å drive med et renoveringsprosjekt i Ulsteinvik.

De bodde da på hytta til Svinås og samboeren på Løset, og det var der de ansatte fikk en uventet gjest.

– De fikk seg en overraskelse de som er ansatt hos meg. Like før han ene skulle legge seg, så fant de en hoggorm i vinduskarmen. Det ble litt oppstyr da det skjedde, forklarer han til TV 2.

Han forklarer at de latviske arbeiderne ble nokså skremte av hoggormen, og i videoen hører man de snakker på engelsk om det uventede funnet.

– Et mysterium

Svinås var mildt sagt overrasket over funnet, og forklarer at de har sett hoggorm i området tidligere, men aldri på tunet rundt hytta.

– Helt utrolig! Kvelden før var vi fem mann og en hund som satt utenfor hytta. At han har gått gjennom huset er jo usannsynlig når det er 10-15 meter til soverommet. Veggen opp til vinduet er nærmere to meter, og å klatre opp veggen gjør den vel heller ikke, så kanskje det forblir et mysterium, sier han.

Se ekspertens teori nederst i saken!

Arbeideren som gjorde sjokkfunnet ble skremt av hendelsen, og Svinås forklarer at håndverkeren nå ser seg om et par ganger før han går inn på soverommet.

– Han har teipet igjen ventilene i taket, så han tar en del forholdssregler nå, påpeker Svinås.

Rekordår for hoggorm

Så langt i år er det totalt registrert 421 hoggormbitt.

Allerede før juli er over er det registrert flere henvendelser i år enn i forrige toppår som var 2018, skriver Dagbladet.

Hittil i juli er det registrert 142 tilfeller, mens det i 2020 ble registrert 125. I 2019 var det 117 og i 2018 var det 137.

Hoggormekspert, Dag Dolmen, forklarer at det er en god del hoggorm i Norge og at de spesielt kan sees om våren og om sommeren når det er varmere i luften.

– Noen steder er det mer hoggormer, og på Vestlandet kan det være svært mange. De trives best på fjell og skråninger som vender mot sør der det er godt og lunt, sier han.

HOGGORM: Hoggormen kan kjennetegnes av det karakteristiske mønsteret på ryggen. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Han forklarer at selv om hoggormen befinner seg i store deler av landet, er det en landsdel den foreløpig holder seg unna.

– Tidligere var det hoggorm nord for Mo i Rana, men det er ikke bestander der nå. Det er spennende nå som det er temperaturøkninger om hoggormen begynner å bevege seg lenger nord, sier han til TV 2.

Viktig å oppsøke lege

Hoggormen kan gjenkjennes på sikk-sakk-mønsteret den har på ryggen, og kan være en uønsket turkamerat.

– Hvis man er redd for hoggorm, eller hvis man går i et område med mye hoggorm, kan man bruke gummistøvler i marka. Da er man 100 prosent sikret, med mindre hoggormen befinner seg et sted som er høyere enn støvlene, sier hoggormeksperten.

Den menneskeskye ormen er giftig, og dersom den biter er det viktig å oppsøke lege.

– De er farlige. I gjennomsnitt dør det en person hvert tiende år av hoggormbitt, og hadde ikke legene vært så flinke som de er så hadde det blitt flere, sier han og gir disse tipsene dersom uhellet allerede er ute:

– Hold deg i ro, og unngå for mange anstrengelser. Deretter bør man oppsøke sykehuset eller en lege. Det er mer kritisk og haster mer for barn og hunder, men det er uansett lurt å komme seg til en lege, påpeker Dolmen.

– Ikke straffbart å ta livet av den

Den største hoggormen som er funnet i Norge er på nærmere 90 centimeter, men eksperten forklarer at en vanlig hoggorm er mellom 50 og 60 centimeter lang.

– Hoggormen er fredet, men det er også alle andre reptiler, amfibier, pattedyr og fugler. Hvis du finner en hoggorm i huset, så er det ikke straffbart å ta livet av den.

Han mener derimot at man først bør prøve å kvitte seg med den på andre måter først.

– Hvis du finner en hoggorm på et sted den ikke bør være, bør du få den opp i en bøtte eller noe med lokk og få den ut, men hvis du ikke finner en annen måte, så er det lov å ta den av dage, forklarer Dolmen.

NATTBORDET: Hoggormen på hytta til Svinås beveget seg rundt omkring på soverommet. Foto: Skjermbilde av video

Kan ha klatret opp veggen

Dag Dolmen legger frem ulike teorier til TV 2 om hvordan hoggormen har kommet seg inn på soverommet på hytta til Svein Åge Svinsås.

– Den første teorien er jo at noen har lagt fra seg hoggormen der inne, noe jeg tror er lite sannsynlig. Den andre teorien er at en fugl har sluppet den ned gjennom pipa eller andre ventiler, noe som også er usannsynlig, da det må være en nokså treffsikker fugl.

Ifølge han er det slett ikke er en dum teori at hoggormen har klatret opp inn gjennom vinduet.

– Det siste, og mest sannsynlige alternativet, er at den har klatret inn gjennom vinduet. Hoggormen er ganske gode klatrere, og kan for eksempel klatre opp i trær for å spise fugleegg, sier han.

Se videoen av hoggormen øverst i saken!