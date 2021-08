Suzuki X-90 har du kanskje ikke hørt om, en gang. Denne vesle offroaderen ble aldri noe storselger. Men den er en slags kultbil, likevel.

Og i Lærdal finner du akkurat nå tre eksemplarer av sjarmerende 90-tallshelten. De tilhører Lærdalsøren Hotell – og ble impulskjøpt etter en litt fuktig kveld hjemme hos hotelldirektør, Johannes Einemo.

– Ja, det var litt spesielt. Jeg satt og tenkte på at jeg skulle gjerne vært og kjørt offroad på Island. Men siden det var Corona-tider, kunne jeg jo ikke dra noe sted. I stedet tenkte jeg at det kunne vært kult å drive litt safari-kjøring i nærområdet. Her er vi jo rett og slett omringet av flotte fjell og daler.

Mens han satt der stakk han innom Finn.no en tur, for å se om han kunne finne noen aktuelle biler. Der fant han X-90-ene. Tre stykker!

– Jeg skyndte meg å kjøpe alle tre, før jeg ble edru og kom til fornuft. Og slik endte bilene opp her, ler han.

Ingen bakrus

Det er ikke alle som våkner opp dagen derpå og har kjøpt tre biler usett. Men de kjøpene har han slett ikke angret på. De er da også steintøffe, der de står med litt ekstra kul dekor på seg. En blå og to svarte.

– Jeg har fått nøkler og tilgang til en del veldig flotte veier – som virkelig gir en bilopplevelse utenom det vanlige. Tanken er å ta med de som ønsker på en flott fjelltur, og la dem oppleve fjell, utsikt, fossefall, elver og flotte dalfører. Og de som liker fiske, kan skaffe seg fiskekort.

Topputgavene av Suzuki X-90 har både ekstra styling og litt spesielle felger. Johannes Einemo har i tillegg sørget for litt spesiell dekor.

Sjelden

X-90 ble kun produsert i en periode på to år. De har en 1,6-liters bensinmotor på rundt 100 hestekrefter, to seter og firehjulsdrift med lavgirserie. Den bygger på samme plattform som Vitara.

Bilene som brukes på Lærdalsøren Hotel er Philippe Cousteau Special Edition-utgavene som har styling kit, inkludert egne felger, vinge bak og kufanger foran.

De har alle en femtrinns, manuell girkasse – og altså lavgirserie for de mest utfordrende veiene.

Satte seg fast på fjellet

Einemo har selv kjørt rundt og testet ut forskjellige traseer. Ikke alle med like stort hell.

– En gang kjørte jeg meg fast i snøen. Det var ingen telefondekning der, så det endte med en halvannen mil gåtur. Så nå har også kjøpt en Suzuki Jimny med ekstra store hjul, høy bakkeklaring og integrert taktelt. Da kan jeg komme fram omtrent hvor som helst, og få løs de som måtte kjøre seg fast. Dette er bilen for de som virkelig vil ut på ekspedisjon.

Testturene har i alle fall resultert i flere ulike "safari"-løyper som kan kjøres. Opptil 1.500 meters høyde kan du klatre langs fjellveggene i Lærdal og området rundt.

To av de tre X-90ene klare for tur.

1.500 meters høyde

Han har såvidt startet med å åpne opp for turer. Men sesongen har vært svært hektisk – så det blir først utover mot høsten at tilbudet sparkes i gang for alvor.

Det er flere ruter i Lærdal, Jordalen og Nøstedalsseter i Luster.

– Vi har også et opplegg på Frønningen. Da tar man ferge dit og kan kjøre der, med rundt seks mil med grusveier. Der lager de også egen vin og har matservering.

Undertegnede var med på den ene turen i Lærdal, til Rossdalen, som kan ta deg med opp på 1.500 meters høyde. Her legges det opp til å ta med seg fiskekort. Se video fra turen øverst i denne artikkelen.

Etter å ha satt seg fast med den ene X-90en, skaffet hotell-direktøren seg like godt en litt med hårete offroader: Jimny med ekstra store hjul, høy bakkeklaring – og skikkelig taktelt. Klar for safari!

Skikkelig offroad-kjøring

Alle rutene er innenfor en dagstur fra hotellet – og kan legges til telefonen via en QR-kode du får i baren på hotellet.

– Planen er også å få til et eget offroad-arrangement, der folk kan ta med sine egne biler. En del av veiene vi har tilgang til byr på skikkelige utfordringer både for bil og sjåfør, sier Einemo.

Noen ganger kan det som virker som en god idé mens man tar en øl eller to, faktisk være nettopp det ...

Video: Her går det galt i offroad-løypa:

