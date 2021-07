Guri Solberg har fått ny jobb

Den erfarne programlederen har ledet storsatsninger som «Skal vi danse», «X Factor» og nå sist «Sommerhytta» på TV 2.

Fra midten av august blir hun å se i en litt annerledes rolle, nemlig som nyhetsanker på TV 2 Nyhetskanalen, hvor hun skal vikariere i en periode.

– Jeg gleder meg veldig. Aller mest til helt nye utfordringer. Jeg har aldri jobbet som ren nyhetsjournalist tidligere og heller ikke som nyhetsanker, så jeg går på en måte inn i dette som en fersking. Men samtidig har jeg mye erfaring fra andre områder, og den kombinasjonen har jeg tro på at blir bra, sier hun.

Redaksjonssjef i Nyhetskanalen, Silje Hovland, er glad for sin nye signering.

– Jeg er veldig fornøyd med at en så dyktig og erfaren programleder som Guri ønsker å jobbe i Nyhetene. Det er en styrke for TV 2 at vi har programledere som kan bidra på flere steder, og jeg syns det er bra at Guri ønsker å utforske rollen som nyhetsanker. Vi får en travel høst med valgkamp før stortingsvalget, så Guri skal jobbe mye for Nyhetskanalen både i Bergen og Oslo.

På besøk hos Solveig Kloppen i TV 2-programmet «En kveld hos Kloppen» fortalte Solberg om sin nye oppgave og at hun hadde brynet seg på noen testsendinger.

– Det var på en måte så vondt å se i ettertid, men veldig lærerikt. Jeg skjønner at når jeg tror at jeg er alvorlig, så må jeg bare trekke enda mer fra på det godsmilet, som jeg har hatt som en grunninnstilling i hele min TV-karriere, delte hun.

– En fin anledning

Solberg er utdannet journalist fra Høgskulen i Volda, og har vært programleder i TV 2 i en årrekke. Hennes første programlederjobb i kanalen var for Absolutt Underholdning i 2004. Nå gleder hun seg til å utvikle seg videre i Nyhetskanalen.

– Det finnes så mye erfaring og kunnskap i Nyhetskanalen, og ikke minst dyktige folk. Jeg har blitt tatt ekstremt godt imot, og jeg opplever at folk er glade for at jeg kommer dit. Det føles veldig trygt å ha så mange flinke og dyktige kollegaer.

– Hva tror du blir den største forskjellen fra de programlederjobbene du har gjort tidligere?

– Det er selvfølgelig stoffområdet, det å jobbe med hard news. Og så er det frekvensen. Jeg er vant til å jobbe opp mot én sending, mens her er det et hjul som bare spinner og går. Det er på en måte sending hele tiden. Det blir spennende å komme inn i det, og dette er en fin anledning til å prøve å bli skikkelig god på det.

Samfunnsengasjerte Solberg ser frem til å havne midt oppi det som skjer av store nyhetshendelser.

– Det å få mer innsikt i saker jeg kjenner overfladisk blir en fin bivirkning, sier hun.

Når hun 18. august har sin første vakt i Nyhetskanalen, vil opptakten til stortingsvalget prege nyhetsbildet. Det gleder hun seg litt ekstra til.

– Det gjør det å jobbe med nyheter ekstra spennende. Det å være «behind the scenes» når Kjetil Dale tar frem tallene sine skal bli gøy. Det er jo noe jeg følger med på fra sidelinjen ellers.

Har egen podcast

Ved siden av å være programleder for TV 2 har Guri Solberg podcasten «Bra Damer». Der intervjuer hun inspirerende og sterke kvinner, noe hun har planer om å fortsette med samtidig med jobben som nyhetsanker.

– I podcasten har jeg snakket med mange bra damer som har gjort større endringer i livet enn jeg nå gjør, og de har landet på beina. Kanskje får jeg gjennom min nye rolle inspirasjon til flere kvinner jeg kan intervjue der.

For Solberg har programlederjobben i TV 2 ført til mye pendling fra Bergen, hvor hun bor, til Oslo hvor de fleste store TV-innspillingene finner sted. Jobben i Nyhetskanalen gjør at hun nå får mer tid i egen by.

– Jeg skal først og fremst jobbe fra Bergen, men også litt fra Oslo. Jeg har bodd i Bergen i syv år, og i alle disse har jeg pendlet til Oslo. Det har gått greit, men det blir en deilig erfaring å kunne jobbe fra Bergen også.

Men først venter resten av en lang, deilig sommerferie.