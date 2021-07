Fra statsløs gateselger til kongen av NBA

Natt til onsdag kan en tidligere gateselger fra Aten bli kongen av basketball-verdenen.

Giannis Antetokounmpo skal lede Milwaukee Bucks til lagets fjerde triumf i finaleserien mot Phoenix Suns i NBA. Og klubbens første NBA-tittel siden 1971.

Da vil også 26-åringen bli kåret til finaleserien mest verdifulle spiller - MVP - og med det fullbyrde sin eventyrlige reise fra Atens bakgater til et av idrettsverdenens høyeste tinder.

Stempelet som "choker"

Gresk-nigerianeren er allerede to ganger blitt kåret til den beste spilleren i grunnserien i NBA. Det skjedde i såvel 2018/19-sesongen som i den pandemi-rammede 2019/20-sesongen.

Giannis Antetokounmpo (t. v.) og Khris Middleton (t. h.) fra Milwaukee Bucks jubler for seieren mot Phoenix Suns i kamp nummer fem. Foto: Ronald Martinez

Men de to MVP-troféene har det siste året nærmest blitt brukt mot stortalentet. For i sluttspillet i såvel 2019 som 2020 har Milwaukee Bucks mislykkes. Klubben har fått et stempel som et lag som feiler når det gjelder som mest.

Og Antetokounmpo et rykte som en "choker" - en utøver som ikke makter å yte sitt ypperste når mesterskap står på spill.

Tok grep

Etter at klubben røyk ut av kvartfinalen i fjorårets spesielle NBA-sluttspill (alle lagene samlet i månedvis i egen "NBA-boble" i Disney World i Florida) tok klubbledelsen grep:

Ut med point guard Erik Bledsoe. Jrue Holiday blei henta fra New Orleans Pelicans. 31-åringen scorer 18 poeng per kamp og har gitt Bucks et stort løft defensivt.

To milliarder i lønn

Men viktigste av alt var resigneringen av Giannis Antetokounmpo sist desember. Kjempen Bucks hentet til Milwaukee med sitt "draft pick" nummer 15 i 2013 signerte ny femårskontrakt verdt 228 millioner dollar - drøyt to milliarder kroner eller i snitt vel 400 millioner kroner i året.

Giannis Antetokounmpo #34 og Deandre Ayton #22 i kamp nummer fem mot Phoenix Suns. Foto: Ronald Martinez

Det er blitt vanlig at de beste spillerne i NBA bytter klubb relativt ofte; at de mest ettertraktede utøverne høster frukten av sinnssyke budrunder klubbene mellom.

Ved inngåelsen av sin nye kontrakt uttalte Antetokounmpo at han ønsker å vise sin takknemlighet for måten Bucks har tatt vare på han og hans familie. Hans bror Thanasis er i stallen til Bucks selv om han er et stykke unna ferdighetensnivået til Giannis. Hans mor Veronica liker seg i Milwaukee.

Fattige i Aten

Hun er kommet langt siden hun og mannen Charles forlot Lagos i 1991 i håp om å skaffe et bedre liv for barna i Europa. De lot sin førstefødte Francis være igjen hos besteforeldrene i Nigeria og dro til Aten.

I Hellas fødte Veronica i tur og orden Thanasis, Giannis, Kostas og Alexis. Selv om barna fikk greske navn, forble hele familien statsløs fram til 2013. En skjebne de deler med mange andre afrikanske innflyttere.

Som ung gutt vokste Giannis og familien opp i et av Athens tøffeste strøk. Tomme kjøleskap og uker uten strøm var ikke uvanlig for Antetokounmpo-familien. Faktisk måtte Giannis og brødrene trå til med å selge falske og stjålne varer i Athens gater.

Treneren i Filathlitikos, Spiros Velliniatis, har fortalt at både han og flere andre i klubben ved flere anledninger måtte hjelpe familien økonomisk. Klubben hjalp også med å finne arbeid til Giannis' mor.

– Når du ser Mozart og at han ikke har brød, hva gir du ham? Du har et dilemma. Svaret er ikke en fiolin, men et brød, sa Velliniatis til The New York Times i 2013.

Basketferdighetene ga statsborgerskap

Statsborgerskapet kom først etter at Giannis ble oppdaget som basketballspiller og ble ønsket av landslaget.

«The Greek Freak» er noe så spesielt som en spiller som kom fra det store intet. Hellas har en fantastisk kultur for basketball, og de fleste storspillerne går veien gjennom ungdomslandslag. Også her skiller Antetokounmpo seg ut fra mengden.

Fra gresk andredivisjon til NBA

Antetokounmpo spilte i lokalklubben Filathlitikos da han ble oppdaget og speidere fra NBA-klubber flokket til den lille klubben for å se på 17-åringen. Faktisk har ikke Giannis Antetokounmpo spilt på høyere enn 2. divisjonsnivå i Hellas før han debuterte i NBA.

Antetokounmpo er en unik spiller med ekstrem fysikk og ferdigheter. Da Bucks valgte Antetokounmpo som nummer 15 i 2013-draften var ungutten nesten 206 centimeter høy. Et år seinere hadde Antetokounmpo vokst til nesten 211 centimeter.

Unik spiller

Spillere på 211 centimeter er ikke uvanlig i NBA. Det som skiller Antetokounmpo er ferdighetene som følger med høyden.

NBA-stjernen er 211 centimeter høy og har unike ferdigheter. Foto: Ronald Martinez

20-åringen var vant til å spille point guard i sitt greske lag, og har en ballbehandling som er unik når man tar høyden i betrakting. Også Bucks-trener Jason Kidd har eksperimentert med Antetokounmop som point guard.

I tillegg til sin høyde har Bucks-stjernen et vingespenn på over 220 centimeter, noe som bidrar til at han er en svært god forsvarspiller.

NBAs beste kallenavn?

Høyden, lengden på armene, størrelsen på hendene og ikke minst de mange ukonvensjonelle høydepunktene Antetokounmpo serverer (samt etternavnet som mange sliter med) har sørget for et av NBAs mest populære kallenavn - «the Greek Freak».

Kallenavnet, spillestilen og et humør fansen elsker har også gjort Antetokounmpo til en av NBAs mest populære spillere.

Lå under 0-2 i kamper

Bucks har slått Miami Heat (4-0 i kamper), Brooklyn Nets (4-3) og Atlanta Hawks (4-2) på vei til finaleserien mot Phoenix Suns.

Milwaukee startet finaleserien med tap i de to første oppgjørene i Phoenix, men har siden slått tilbake med 120-100 og 109-103 seirer i kamp tre og fire i Milwaukee, og meget viktige 123-119 i kamp fem i Phoenix.

Hvis den tidligere statsløse gategutten Giannis Antetokounmpo leder Milwaukee Bucks til sin første NBA-tittel på 50 år og selv mottar prisen som finalen "MVP", er legendestatusen allerede sikret.