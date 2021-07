Tidligere Brann-helter med klar tale: – Uunngåelig å ikke skifte trener

Mandag skal styret i Brann vurdere om Kåre Ingebrigtsen får fortsette som trener. Tidligere spillere mener at et skifte er nødvendig.

– Jeg har konkludert med at det er uunngåelig å ikke skifte trener. Jeg tror Ingebrigtsen er en god trener, og at han har sine egenskaper, men det har ikke fungert her i Bergen, sier Erik Huseklepp til TV 2.

Huseklepp har spilt 248 kamper for Brann, og var med da laget tok seriegull i 2007. Han var også med da Brann rykket ned til OBOS-ligaen i 2014.

På 14 kamper står Brann med sju poeng, og ligger på nedrykk. Huseklepps mening er tydelig: Kåre Ingebrigtsen bør får sparken etter styremøtet i Brann mandag.

– Er det noe som kommer til å snu? Jeg har konkludert at det ikke kommer til å gjøre det, og derfor mener jeg de må skifte nå. Han har ikke fått det det til, forklarer Huseklepp.

– Må gjøres en endring

Fredrik Haugen spilte i Brann fra 2011 til 2020, og noterte seg for 247 kamper i ligasammenheng. Nå spiller han for kypriotiske AEK Larnaca, men han følger fortsatt klubben i hjembyen Bergen tett.

– Jeg synes først og fremst at situasjonen i Brann nå er trist, og jeg føler med supporterne og de som er glad i klubben. Det er vanskelig å si hva styret bør gjøre sett utenifra, men jeg tror det må gjøres en endring på noe for at Brann skal holde seg, sier Haugen til TV 2.

Både han og Huseklepp er samstemte om at det er vanskelig å se hva Brann prøver å få til med spillet sitt.

– Sånn som jeg kjenner Kåre, så har han et veldig fast spillemønster han vil spille, men akkurat nå ser jeg ikke helt hva de prøver på, sier Haugen.

– Mjøndalen leverer en skrekkelig prestasjon, og likevel klarer ikke Brann å vinne. Det er sånne ting de må se på. Én ting er å være i nærheten på tabellen, men hva tilsier at brann skal vinne fotballkamper? Spør Huseklepp.

Troppen har tillit

Etter uavgjort-resultatet mot Mjøndalen søndag, stod Brann-spillerne Håkon Opdal og Kristoffer Barmen frem og erklærte sin støtte til Ingebrigtsen.

Styreleder Birger Grevstad jr. fortalte til Bergens Tidene at «Ingen er fredet i denne klubben nå», og varslet styremøte mandag.

TV 2 har vært i kontakt med Brann-spillere mandag formiddag, som kan fortelle at gruppen har tillit til Ingebrigtsen. Så hvis styret velger å sparke treneren, er det mot de fleste spillernes vilje.

– Alle spillerne likte også Rikard Norling da vi rykket ned i 2014. Han var en god trener, og behandlet alle med respekt. Det samme tror jeg Kåre gjør og er. Han har gjort mye rett utenom, men i bunn og grunn er det resultatene han lever for, og det har han ikke klart å få til, sier Huseklepp og legger til:

– Men det er mye annet som er feil i Brann. De har ikke kontroll i administrasjonen, og det er mye som bør bli gjort i klubben. Det er ikke nok å skifte trener, men nå bør det være et kortsiktig mål å unngå nedrykk, så kan de ta andre problemer senere.

Både Haugen og Huseklepp mener også at troppen er for svak, og mangler ledere. De mener at Brann er nødt til å forsterke med de riktige spillerne dersom de skal unngå nedrykk.

– Laget skriker etter kvalitet som kan avgjøre kamper både offensivt og defensivt. For å være helt ærlig, så var det kanskje naivt å gjøre så store endringer og gå inn i en ny sesong med en ganske tynn tropp, sier Haugen.

– Er det sånn at du må komme hjem til Stadion og redde laget?

– Det hadde vært fantastisk å redde Brann fra nedrykk, men det tviler jeg på blir aktuelt nå, sier Haugen.