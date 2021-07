VG: Mannen som er siktet for Hellerud-drapet er død

Mannen som er siktet for å ha drept Marianne Hansen (25) på Hellerud 8. juni i år, døde fredag på Ullevål universitetssykehus.

Det bekrefter politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til VG.

Mannen ble lagt inn på sykehuset tidligere i juli, etter at han hadde forsøkt å ta sitt eget liv i Oslo fengsel, opplyser politiadvokaten til avisen.

Hansen ble ifølge politiet kjent med den siktede rumeneren i forbindelse med jobb og de hadde en kortvarig relasjon i ukene forut for drapet.

Rumeneren ble pågrepet i forbindelse med en ulykke på E6 like etter drapet. Han kjørte da i motsatt kjøreretning, og kolliderte med et ektepar i 50-årene. Ingen ble alvorlig skadet i ulykken.

Det var i forbindelse med trafikkulykken at politiet fikk informasjon som førte til funnet av Marianne Hansen i leiligheten på Hellerud.

Mannen har tidligere erkjent straffskyld på drapet på Hansen, men ikke for drapsforsøk.

Mannens forsvarer, advokat Cathrine Grøndahl, har tidligere fortalt til TV 2 at mannen har forklart i avhør at han forsøkte å ta sitt eget liv da han kjørte i feil kjøreretning på E6.



– Han har erkjent straffskyld for drap, men ikke for drapsforsøk. Han har erkjent at det var han som kjørte, men han sier at det ikke var hans intensjon å drepe noen andre, har Grøndahl tidligere uttalt til TV 2.

Saken oppdateres.