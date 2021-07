Audi har etter hvert mange grombiler i stallen sin. De aller gjeveste modellene er gjerne signert RS, og byr på det lille ekstra – både i form av ytelser og design.

Hos mange entusiaster er det minstemann RS 3, som troner høyt oppe på drømmebil-listen.

Det er heller ikke så rart. RS 3 er en lett og kompakt bil, med heftige kjøreegenskaper og ikke minst har den en høyt elsket motor under panseret.

Nå har Audi akkurat avduket en helt ny generasjon RS 3. Den legendariske rekkefem-motoren på 2,5 liter forblir, og bilen har aldri vært raskere.

Fortsatt 400 hk

I forkant av premieren, har veldig mange vært spent på hvor mye effekt Audi har hentet ut av motoren.

Det er jo ingen hemmelighet at Audi RS 3 og Mercedes-AMG A45 lenge har konkurrert om å levere den raskeste av kraftigste bilen i denne klassen. Dagens A45 S leverer 421 hk, derfor har mange forventet at Audi skulle overgå dette.

Det gjør de ikke med nye RS 3. Den yter nemlig fortsatt 400 hk, mens dreiemomentet er økt fra 480 til 500 Nm.

Raskest

Når det er sagt, kjører nye RS 3 så vidt fra Mercedes i den klassiske sprintøvelsen 0-100 km/t, likevel. Mens Mercedes-AMG A45 S gjør øvelsen på 3,9 sekunder, er nye RS 3 i mål på 3,8 sekunder.

Ser vi på toppfart slår Audi også konkurrenten med stjerne i grillen. Nyeste generasjon RS 3 gir seg nemlig ikke før 290 km/t – dersom du velger RS Dynamic package. Det er 20 km/t kjappere enn A45 S.

Med andre ord: Nye RS 3 er nå raskest i klassen, både målt i toppfart og 0-100 km/t.

Vi kjører erkekonkurrenten fra Mercedes: – På grensen til ekstremt

RS 3 leveres både som sedan og sportback. I Norge er det klart flest av sistnevnte.

Drift mode

Audi sine RS-ingeniører har gjort en rekke grep om understellet på nykommeren. Blant annet er hjuloppheng og dempere forbedret.

I tillegg får nye RS 3 det Audi kaller for «Torque Splitter». Dette er et system som skal fordele kreftene mellom for- og bakaksling enda kjappere og mer presist.

Den elektroniske fordeleren skal videre bidra til enda smidigere kjøreegenskaper, særlig gjennom svingene. For første gang kan du også sende 100 prosent av kreftene til bakhjulene, og dermed aktivere «Drift Mode» eller «RS Torque Rear» som kjøreprogrammet nå heter.

På innsiden kjenner vi igjen det meste fra nye Audi A3.

Hissig design

Sammenlignet med en vanlig Audi A3, er det ingen tvil om at RS 3 skiller seg betydelig ut. Hele fronten på bilen er forandret, med nye LED-lys, luftinntak og en enda kraftigere grill.

Nye felger og luftuttak for kjøling av bremser er på plass.

Langs siden har bilen fått solide sideskjørt og et luftuttak ved forskjermen. Bak følger Audi opp med en kraftig diffusor, med de to klassiske ovale enderørene.

En annen spennende nyhet, er at eksosventilene nå er fullt variable. Nå kan du altså justere hvor kraftig eksoslyden skal være gradvis.

På en lukket pressevisning av bilen, lover dessuten Audi at de har justert lyden fra sportseksosanlegget så kraftfullt det lar seg gjøre, innenfor de nye EU-kravene for lyd. Samtidig bekrefter Audi at lydbildet ikke blir like heftig som før på grunn av de nye reglene.

Ble truet av miljøkrav – nå kommer en stor gladnyhet fra Audi

Audi har oppgradert motoren i nye RS 3. I tillegg til økt dreiemoment er toppeffekten tilgjengelig på et tidligere turtall enn før.

Kan bestilles i august

Norske priser på nykommeren er ikke klare, men i Tyskland starter nye RS 3 Sportback på 60.000 Euro.

De første kundeleveringene skjer i løpet av høsten i år, og fra midten av august kan den nye hissigproppen bestilles.

Les testen av forrige generasjon RS 3 her

Se flere bilder av nye RS 3 her:

Se de første klippene av nye RS 3 her: