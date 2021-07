Utsatt for rasisme etter kaosløpet

Hendelsen føyer seg inn i en lang og uhyggelig rekke av at idrettsutøvere blir utsatt for rasisme. Rasismeproblemet i sosiale medier har spesielt vært framme i England de siste ukene, etter at Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka ble rasehetset etter å ha bommet på straffespark under EM-finaletapet mot Italia.

Etter å ha vunnet Storbritannia Grand Prix for åttende gang på dramatisk vis søndag, var det Hamilton som fikk gjennomgå av nettrollene. Hamilton tok seieren etter å ha kjørt forbi Charles Leclerc sent i løpet, og etter å ha vært involvert i en kontroversiell kollisjon med lederen i verdensmesterskapet, Max Verstappen, tidlig i løpet. Verstappen ble sendt til sykehus etter hendelsen, men skal ikke ha pådratt seg alvorlige skader.

Etter løpet ble Hamilton, som selv har vært svært aktiv i kampen mot rasisme, rasehetset under et Instagram-innlegg lagt ut av laget hans, Mercedes. Kommentarfeltet fylte seg raskt opp av apeemojier og rasistiske uttrykk, skriver Sky Sports.

Sky Sports har kontaktet Facebook, som eier Instagram, for en kommentar. De sier de vil undersøke saken.

Hamilton er kjent for å jobbe aktivt i kampen mot rasisme, og uttalte seg nylig om rasismen mot Rashford, Sancho og Saka.

Mercedes-føreren har også startet Hamilton-kommisjonen, som jobber for å flere svarte inni motorsport. Kommisjonen presenterte forrige uke sine funn, og kom med ti konkrete forslag for å øke svartes muligheter både i motorsport-industrien og i det britiske skolesystemet.

Hamilton har sagt at han vil bidra personlig med å sørge for at forslagene blir satt ut i praksis, og uttalte seg om disse under helgens Grand Prix.

– Alt har handlet om forståelse. Så jeg stilte mange spørsmål over lang, lang tid. Hvorfor jeg er den eneste fargede her? Det var aldri et godt svar. Ingen visste hvorfor, sa han.

Hamilton har foreløpig ikke uttalt seg om de rasistiske kommentarene fra helgen.