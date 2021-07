Bildene fra britiske nattklubber taler for seg - ekspert kommer med dyster spådom

Med snorklipping, konfetti og fjerning av plakater som viste forbud mot dansing ble nattklubbene i Storbritannia åpnet igjen i natt. I lang tid har utestedene planlagt såkalte gjenåpningsfester, og mange av disse ble utsolgt på kort tid.

– Det føles som en evighet siden sist jeg fikk lov til å danse, sa 31 år gamle Georgia, som var på vei til en nattklubb i London etter midnatt.

Hun sa at hun ville danse, høre livemusikk og kjenne på stemningen når man fester ute sammen med andre.

Utover at diskoteker og nattklubber kan åpne dørene igjen, betyr også den engelske gjenåpningen farvel til krav om munnbind, avstand og hjemmekontor.

Selv om gjenåpningen utvilsomt har vært etterlengtet for de fleste, og alle voksne briter har fått tilbud om minst ett vaksinestikk, er det ikke bare blå himmel i horisonten.

Høye smittetall

ÅPNET: På nattklubben The Piano Works i London drikkes det tett på dansegulvet etter gjenåpningen. Foto: Alberto Pezzali

Storbritannia har blant de høyeste smittetallene i verden, og epidemiologen Neil Ferguson fra Imperial College London sa til BBC søndag at det er nesten uunngåelig at gjenåpningen vil føre til rundt 100.000 nye smittetilfeller og 1.000 nye innleggelser daglig.

– Det er veldig vanskelig å si sikkert, men jeg tror 100.000 smittetilfeller daglig er nesten uunngåelig, sier Ferguson.

Han er medlem av regjeringens vitenskapelige rådgivningsgruppe Sage.

Gjenåpningen av det britiske samfunnet skjer mandag til tross for økte smittetall knyttet til deltavarianten. Både fredag og lørdag ble det igjen registrert over 50.000 koronasmittede i landet, og antall nye smittetilfeller er på det høyeste nivået siden januar.

– Det vil nesten helt sikkert bli 100.000 smittetilfeller daglig. Spørsmålet er egentlig om det kommer til å bli dobbelt så mye eller høyere, sier Ferguson.

Ifølge Ferguson er spørsmålet heller om smittetilfellene vil kunne nå opp mot 200.000 daglig etter gjenåpningen.

Smitten har også nådd maktens korridorer. Statsminister Boris Johnson fikk ikke ta seg en pint på nattklubb på det som har blitt omtalt som frihetsdagen etter at hans helseminister Sajid Javid i helgen fikk påvist koronasmitte.

De to var sammen i et møte før helgen, og Johnson må derfor følge gjenåpningen hjemmefra i isolasjon.

Javid er fullvaksinert og sier han bare milde symptomer, men saken har likevel blitt et symbol for enkelte på at gjenåpningen kommer for tidlig.

– En helt annen tone



TV 2s reporter i London, Tonje Iversen, forteller at mange briter er veldig glade for gjenåpningen, og at de føler de har fått friheten sin tilbake. Mens andre er nervøse, og ser med bekymring på den økende smittetrenden.

– Det er en viss nervøsitet her også, for man ser at smittekurvene øker.

Regjeringen, med statsminister Boris Johnson i spissen, har lenge gledet seg til å kunne avslutte pandemien med en festdag. Dagen har kommet, men regjeringen har dempet seg når det kommer til feiringen i forbindelse med dagen som av mange blir omtalt som «Freedom day».

– De er mye mer alvorstynget fordi man har sett den høye økningen i smitte og i tillegg hører man at man kan nå 100.000 smittetilfeller om dagen. Og så ser man også at kurven for innleggelser på sykehusene har fått litt fart på seg, forteller Iversen.

I stedet for å oppfordre til feiring har Boris Johnson bedt folk om å være forsiktige og ta forholdsregler.

– Så det er en ganske annerledes tone. Man hørte mye om «Freedom day», men det gjør man ikke lenger så mye om fra regjeringen sin side. Nå har jo Boris Johnson avlyst en tale som egentlig skulle være en slags seierstale hvor han snakker om at man hadde vunnet over viruset og vunnet tilbake friheten sin. Og en slik tale føles kanskje litt upassende med tanke på de høye smittetallene landet har nå.

HØYTIDELIG: En kvinne klipper snoren på The Piano Works i London. Englands nattklubber har vært stengt siden mars 2020. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB

Ba om forsiktighet

Dagen før oppfordret Johnson britene til å fortsatt være på vakt mot viruset.

– Vær så snill, vær forsiktige, og gå inn i det neste steget av gjenåpningen med respekt for andre mennesker og risikoen viruset fremdeles utgjør, sa Johnson

Også blant nattklubbgjestene i London kan man finne tegn til bekymring.

– Jeg er begeistret, men jeg har også en følelse av at undergangen står foran oss, sier 26 år gamle Gary Cartmill.

Over 5,4 millioner briter har til nå testet positivt for viruset, og det er registrert nærmere 129.000 koronarelaterte dødsfall i landet. Det tilsvarer 189 dødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge til sammenligning har 15.