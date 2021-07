En elbil-bølge skyller over verden. Flere og flere produsenter bekrefter at fossilmotorens tid snart er forbi. Andelen elektriske biler øker. Ikke bare her i Norge. Nå kommer resten av både Europa og store deler av verden etter.

Ikke alle er like glade for utviklingen. Elbil-skeptikerne er mange, og motstanden tidvis stor. Såpass stor at innimellom tøyes strikken litt vel langt.

Det er bildet over et godt bevis på. Det har gått som en farsott på sosiale medier over hele verden i sommer. Også i Norge er det flittig delt på blant annet Facebook og Twitter.

Engasjerte

Bildet skal angivelig vise elbiler i Frankrike som er hensatt på et stort jorde. Grunnen skal være at batteriene er dårlige og at bilene dermed er både ubrukelige og umulige å selge.

Sånt gir elbil-haterne blod på tann. Kommentarene har haglet:

– Hva var det jeg sa …

– Elbiler er ikke framtiden, dette bildet er beviset.

– Når batteriet er dyrere enn bilen blir det slik.

– Og dette kaller de miljøvennlig?

Og slik kunne vi fortsatt. Lenge. Engasjementet var stort og meningene både mange og sterke.

Kina, ikke Frankrike

Men noen ganger er ikke ting akkurat slik det ser ut som, eller som det gir seg ut for å være. Så også i dette tilfellet. «Fake news» har jo blitt et begrep. Det passer godt her.

Bildet tok helt av. Også her i Norge fikk det massevis av delinger og kommentarer. Faksimile fra Twitter.

For det første er ikke bildet tatt i Frankrike. Ei heller er det av elbiler med ubrukelig batterier.

Det bekrefter den svenske nettsiden: källkritikbyran.se – en nettside som har spesialisert seg nettopp på kilde-analyser.

Med feilaktige bildetekster har både bildet over og flere andre liknende bilder blitt brukt i debatten om elbiler.

Gikk konkurs

Källkritikbyrås har funnet ut at bildet er tatt i Kina og ikke i Frankrike. Den store samlingen av brukte og ubrukte biler skal være et resultat av et bilutleiefirma som gikk konkurs i 2019. Derfor står bilene lagret i byen Hangzhou city.

Det var Instagram-brukeren Greg Abandoned som opprinnelig tok bildet. Greg er en polsk influenser som bor i Kina. Han tok bildet 3. mai i år. Siden har bildet spredd seg som ild i tørt gress. Både respekterte USA Today og nyhetsbyrået AFP har omtalt saken med de omstridte bildene.

Og i Frankrike ..

Det må også legges til at dette med Frankrike ikke er tatt helt ut av løse luften. Liknende bilder fra en parkeringsplass der finnes også. Da etter at en bildelingstjeneste gikk konkurs i 2018. Men heller ikke disse bildene har noe med ubrukelige og uselgelige elbiler å gjøre.

Moralen må bli at man tar seg tid til en liten fakta-sjekk før man deler innlegg på sosiale medier.

