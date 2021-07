Ny gladbeskjed fra meteorologen: – Er på vei mot Norge

Et høytrykk på vei nordover fra Europa er godt nytt for solglade nordmenn. To dager peker seg ekstra ut, ifølge meteorologen. Også Nord-Norge har bedre vær i vente.

Storm-meteorolog Trine Jonassen kan se værutsiktene frem til neste tirsdag. Hun forteller at hovedessensen er at Nord-Norge får lavtrykk, mens Sør-Norge kan glede seg over høytrykk.

– I hovedsak kan vi oppsummere været med at det ser ganske grått ut for Nord-Norge, mens det i Sør-Norge ser ganske bra ut.

I Nord-Norge ventes det en god del regn, mens det i Sør-Norge stort sett blir opphold og sol.

Det er et lavtrykk over Norskehavet og Barentshavet som sørger for gråvær i nord, mens et høytrykk nedover i Europa sørger for mer finvær i Sør-Norge.

Torsdag skiller seg ut

Akkurat nå ligger høytrykket over Storbritannia og det er ventet å komme inn over Norge denne uken.

– Det er på vei hit og kan gi ganske så fint vær i Sør-Norge, spesielt onsdag og torsdag. Hele uken ser egentlig bra for Øst-Norge sin del.

Meteorologen tror ikke vi kommer over 30-tallet hva gjelder temperaturer, men at vi nok kan nærme oss det.

– Det legger seg nok rundt 25-26 grader. Torsdag ser varmest ut, da er vi nok litt i underkant av 30 grader.

Trøndelag får også litt av været fra nord, og vil ha litt mer skyet værtype med noen regnbyger. Mest nedbør ser det ut til å komme på torsdag.



Lite nedbør og mye sol gjør terrenget svært tørt flere steder. YR-meteorologene har sendt ut farevarsel for dette, og advarer folk om å vise forsiktighet når det gjelder åpen ild.

Tørt vær og sol gir lokalt stor skogbrannfare Østafjells i dagene fremover⚠️ Det ser ut å bli lite eller ingen nedbør i dette området den kommende uka, så vær forsiktig med åpen ild og følg lokale myndigheters instruksjoner! pic.twitter.com/0dRd8YkK4F — Meteorologene (@Meteorologene) July 19, 2021

Mer ustabilt

For Nord-Norge sin del ser værutsiktene lysere ut mot slutten av uken.

– Det kan se ut til at de der kan få finere vær mot helgen og neste uke. Mens Sør-Norge kan få noe mer byger mot neste uke.

Fra fredag ettermiddag ventes det stort sett oppholdsvær sør for Bodø, mens man fremdeles må belage seg på enkelte regnbyger nord for Bodø. Vinden blir avtagende, men fremdeles frisk bris til liten kuling utenfor kysten av Finnmark. Det blir ganske kjølige temperaturer, med 8-14 grader, melder Storm.

Samlet sett viser de foreløpige prognosene for starten av neste uke at vi går mot mer ustabilt vær.

– Det ser ut som vi får litt mer ustabile luftmasser i hele landet, og at det kan bli litt mer nedbør. Men dette er fortsatt usikkert.