Deler av Norge funnet i Danmark

Deler av Norge er nylig funnet i Hirtshals i Danmark. Nå kan steinen bli en turistattraksjon.

I forbindelse med utskifting av nye kloakkrør, fant man en gedigen stein. 92 år gamle Anders Jensen advarte kommunen før de startet gravingen.

– Sydspissen av Norge

– Jeg sa til dem at de ville møte en stein så stor som sydspissen av Norge dersom de gravde der. Han ene så på meg og sa at det visste jeg ingenting om. Fem meter under bakken støtte de på steinen, og da sa han at jeg visst hadde rett, sier en lattermild Anders Jensen til TV 2.

92-åringen bor like ved der steinen ble funnet, og har visst om den i mange år.

– I 1952 la de ned de første kloakkrørene her, og da så vi steinen. Den ble liggende under bakken den gang, forteller han.

Fra Norge

Den 24,1 tonn tunge steinen er blitt undersøkt av en geolog fra København, og det er konstatert at den trolig er fra Østfold-området og er kommet til Danmark under istiden for rundt 15.000 år siden. Nå kan steinen, som er flyttet hundre meter ned mot havet, bli en turistattraksjon.

– Vi håper jo at mange nordmenn vil komme og se på steinen, og derfor vil vi lage en egen informasjonstavle ved den, sier formann i Byforum i Hirtshals, John Kongerslev til TV 2.

- Norges sydligste punkt

– Mange av oss dansker har besøkt Lindesnes fyr, som jo er regnet som Norges sydligste punkt, men nå må kanskje dette endres. Nå er jo sydspissen av Norge i Hirtshals, sier Kongerslev, og ler høyt.

– Det er nok mange som vil komme og se sydspissen av Norge, sier en smilende Anders Jensen, før han tar med seg gåstolen tilbake til huset sitt som har utsikt ned til den norske steinen i Hirtshals.