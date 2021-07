Superstjernen med oppdatering om sykdommen

For en snau måned siden kom den triste beskjeden om at Blink-182-musikeren Mark Hoppus var rammet av kreft.

Nyheten delte vokalisten og bassisten selv i sosiale medier.

«Jeg har kreft. Det suger, og jeg er redd», skrev han på Instagrams historiefunksjon.

Gir oppdatering

Hoppus har de siste tre månedene gjennomgått cellegiftbehandling. 49-åringen har ikke utdypet hvilken kreftsykdom det dreier seg om – inntil nylig.

Under en livestream på Twitch i forrige uke delte musikeren at han har fått diffust storcellet B-lymfom, en form for lymfekreft.

Ifølge Lymfekreftforeningen er diffust storcellet B-lymfom en aggressiv sykdom som utvikler seg hurtig. Symptomer kan være hevelse i knute på hals, i armhule eller lysken, nattesvette, feber over 38 °C i minst én uke og vekttap.

– Diffust storcellet B-lymfom stadium 4, noe som betyr, som jeg forstår det, at det har spredt seg til fire ulike deler av kroppen min, forklarer han, ifølge E! News.

Videre påpekte stjernen i videoen at dette betyr at han har kreft med spredning.

Den pågående cellegiftbehandlingen har tæret på 49-åringens kropp, som beskrev det hele som å ha «kjemohjerne».

– Jeg glemmer folks navn, sangtitler, alt … Folk snakker til meg, og fem minutter senere stiller jeg dem et spørsmål, og da svarer de: «Jeg fortalte deg det for fem minutter siden», forteller han.

Hoppus delte videre med fansen at han skulle møte legen sin for å finne ut av om cellegiftbehandlingen fungerte.

– Helst går jeg inn i morgen og så sier de: «Gratulerer, cellegiftbehandlingen fungerte og du er helt ferdig, og du kommer aldri til å behøve å tenke på kreften igjen for resten av ditt liv, sier han.

Mangeårig musiker

Hoppus er en av grunnleggerne av pop-punk-bandet Blink-182.

Sammen med Tom DeLonge startet Hoppus bandet i 1992, og senere fikk de også med seg trommeslager Scott Raynor i bandet.

Dagens Blink-182 består av Hoppus sammen med Travis Barker (45) på trommer og Matt Skiba (45), som er gitarist og vokalist. Barker ble med i bandet i 1998, mens Skiba ble først med i 2015.