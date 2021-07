Slik unngår du et kjedelig problem i sommerferien

Startproblemer og flatt batteri er de vanligste assistanseoppdragene for bilbergerne i NAF. Sommerferien er ikke noe unntak. Akkurat i år er det dessuten ekstra mange biler på veiene – siden mange velger å ikke reise utenlands.

Og vil du unngå det som er den mest vanlige årsaken til at NAFs bilbergere må komme og hjelpe deg – så er det viktigste du gjør å følge med på batteriet.

Dette gjelder biler med bensin-, dieselmotor – men også elbiler, siden elbiler har et vanlig 12-voltsbatteri som gir strøm til all styringselektronikk.

– Du kan selv sørge for å vedlikeholde batteriet og dermed forebygge startproblemer. En vedlikeholdslader som du kan bruke hjemme kan være en god investering. Gjør du dette jevnlig tar du vare på batteriet over tid. Skal du på langtur kan det være lurt å lade batteriet før du drar, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Tro meg, det smeller hvis du gjør dette galt

Så lenge varer batteriet

Et bilbatteri holder som regel rundt fem år, men det er avhengig av vedlikeholdet og bruk av bilen. Hvis det er blitt nesten helt flatt, og bare såvidt starter bilen, blir det ikke fulladet av noen kjøreturer. Derfor er det lurt å bruke en vedlikeholdslader, som sørger for at nivået holder seg oppe. Da varer batteriet lenger og du slipper å bekymre deg at det skal være for lite strøm til å starte bilen.

NAF understreker at om batteriet skal fungere over tid, må også dynamoen være i orden og sørge for lading når motoren er i gang. Et verksted, en bensinstasjon eller et NAF-senter kan sjekke om den fungerer skikkelig.

Derfor bør du være forsiktig før du hjelper naboen

Bytte batteri

Merker du at bilen er tregere å starte, at motoren dras litt saktere rundt enn vanlig, så kan det være batteriet som begynner å fuske litt. Mange nyere biler varsler også om at batteriet har lite strøm.

– Hvis dette skjer så kan det være lurt å først prøve å lade batteriet. Hjelper ikke det eller du er usikker på hva du skal gjøre, så kan du få batteriet sjekket og eventuelt byttet, fortsetter NAFs kommunikasjonssjef.

– Må batteriet byttes når det har vært flatt?

Tenk sikkerhet ved motorstopp

Skulle du få motorstopp på ferieturen, gjelder det å holde hodet kaldt og tenke på sikkerheten.

– Få alle i bilen ut og trygt inn på veiskulderen, godt unna bilene som passerer på veien. Er dere på motorveien, få alle over på den andre siden av autovernet. Ta på refleksvesten, sett ut varseltrekanten og tilkall hjelp.

– Har du uflaks, sier det bare "klikk"

Video: Vi har testet en helt spesiell campingvogn:

Rust på bruktbil: Dette er de 20 beste