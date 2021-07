Fotballryktene: – Manchester United og Liverpool kjemper om Atlético-spiller

Atlético Madrid-spiller Saul Niguez ser ut til å være på flyttefot. Midtbanespilleren er fire år inn i en niårskontrakt (!) med hovedstadsklubben, men nå kan det se ut til at han forsvinner allerede i sommer. Tidligere denne sommeren har det vært spekulert i en avtale med Barcelona, der tidligere Atlético-spiller Antoine Griezmann returnerer til gamleklubben, mens Saul går andre veien, men denne avtalen virker å ha kjølnet. 26-åringens agent jobber fremdeles for en overgang, og har tilbudt den spanske landslagsspilleren til Liverpool og Manchester United, som begge skal være interesserte, skriver spanske AS.

Sassuolo-midtbanespiller Manuel Locatelli var en av spillerne som viste seg fram da Italia vant sommerens EM. Arsenal skal være svært interesserte i å gjøre 23-åringen en del av stallen, og er klare til å betale de drøyt 400 millioner kronene italienerne krever i overgangssum, skriver overgangsguru Fabrizio Romano. Til tross for interessen fra London-klubben skal imidlertid Juventus lede an i kampen om å sikre seg Locatellis signatur.

Erling Braut Haaland kobles stadig til Chelsea, og ifølge tyske Sky Sports, er londonerne villige til å strekke seg langt for å få fatt i nordmannen. Chelsea sjekker nå ut mulighetene for å legge til spillere i et bud på 20-åringen, og Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi, Timo Werner og Hakim Ziyech nevnes som mulige byttekandidater. En bytteavtale skal imidlertid være uaktuelt for tyskerne, skriver Sky.

De blå fra London skal også være villige til å tilby Callum Hudson-Odoi som en del av en bytteavtale for Bayern Münchens Kingsley Coman, skriver L'Equipe. Hudson-Odoi har vært sterkt linket til Bayern tidligere.

Arsenal er på backjakt, med Hector Bellerin på vei ut av klubben. London-klubben skal ha sett seg ut Norwich 21 år gamle engelskmann Max Aarons som den ideelle erstatteren, men må forvente seg kamp fra Bayern München, skriver Express.

Kontraktsløse Andros Townsend nærmer seg en overgang til Everton, skriver Mirror. Ifølge samme avis jakter Everton også Bayer Leverkusens Demarai Gray.

Everton ønsker å forsterke stallen etter at Rafael Benitez kom på plass som ny manager. Både de og West Ham har kontaktet Barcelona for å sjekke tilgjengeligheten til den franske midtstopperen Clement Lenglet, skriver spanske AS.

Juventus ønsker seg Manchester Citys Gabriel Jesus, men skal overgangen bli en realitet må Torino-klubben ut med drøyt en halv milliard, ifølge italienske Calciomercato.

Barcelona ønsker seg Lille-spiller Renato Sanches, som imponerte under EM, i en låneavtale med opsjon på kjøp. 23-åringen verdsettes til 366 millioner kroner, men det er en for høy prislapp for katalanerne, skriver AS. Ifølge avisen kan de hardt økonomisk pressede spanjolene være nødt til å fryse ut Philippe Coutinho dersom de ikke får solgt han i sommer. 29-åringen er 10 kamper unna å utløse en klausul som vil gjøre at Barcelona må betale drøyt 200 millioner ekstra til Liverpool.

Også Martin Braithwaites tid i Barcelona kan være over. Brighton, Wolverhampton og West Ham skal alle være interesserte i dansken, skriver spanske Sport.

Manchester United er fremdeles interesserte i Atlético-back Kieran Trippier, men ifølge AS er ikke spanjolene lystne på å selge.

Arsenal ønsker på sin side å kvitte seg med spillere, og Alexandre Lacazette kan være på vei ut døren for å frigjøre penger til overganger denne sommeren, skriver Mirror.

Denzel Dumfries imponerte i EM, og Inter Milan ønsker seg høyrebacken. Milano-klubben har kun råd til en låneavtale, skriver Calciomercato.