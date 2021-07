Stabæk på jumboplass etter vanvittig straffemiss

Strømsgodset - Stabæk 2-1

Søndag slo Strømsgodset nedrykkstruede Stabæk på Marienlyst.

Kampen var den første etter at Eirik Kjønø tok over som Stabæk-trener. Til tross for at laget var fult på høyde med Godset, fikk han altså en lei debut som hovedtrener i eliteserien.

– Det er skuffende å ikke ta poeng, det hadde vi trengt, sier han til Discovery etter kampen.

– Hadde vært ufortjent om vi vant

Kjønø mener laget gjør mye bra, men at det allikevel er en god del å jobbe med i forsvar. Han opplever at laget sliter med strukturen, og at det derfor ikke var rart at det gikk som det gikk.

– Det føles som om det må gå galt til slutt. Vi klarer ikke å følge med når de gjør endringer, og slipper inn for mange innlegg.

Den ferske Stabæk-treneren sier seg enig i at Sammy Skyttes straffespark ikke var særlig imponerende, men mener at det sannsynligvis ikke hadde så mye å si for utfallet av kampen.

– Du får ikke større muligheter enn et straffespark, så ja, den må vi sette. Men det hadde uansett vært ufortjent om vi hadde vunnet i dag, for vi sliter defensivt, og de skaper altfor mye, konstanterer han etter kampen.

Mener Godset leverte

Strømsgodsets Johan Hove fikk virkelig vist seg frem i dag, med både et mål og en assist. Han er godt fornøyd med kampens resultat.

– Vi skaper masse i dag og kommer til mange sjanser. Til tider er vi på vårt aller beste. Det er deilig å stikke av med tre poeng på en dag der det også har lugget litt, uttaler den 20 år gamle målscoreren til Discovery.

Også «Man of the match», Fred Friday, mener at Godset leverte en god kamp i dag.

– Jeg synes det var en bra kamp, vi jobbet hardt. Vi hadde mange sjanser, men ikke alle gikk inn. Vi er veldig glad for å vinne i dag, sier Friday etter kampen.

Bommet på giga-sjanse

Selv om det var hjemmelaget som stakk av med seieren, var det bortelaget som åpnet kampen best.

Da ti minutter var spilt, hadde bortelaget allerede fått annullert ett mål. I tillegg hadde Normann Hansen bommet på en gedigen sjanse.

Likevel skulle det gå nærmere 35 minutter, før scoringen omsider kom. Det skjedde da nettopp Normann Hansen fant Oliver Edvardsen, som på lekkert vis skrudde ballen i hjørnet.

Perlescoringen betydde imidlertid lite, ettersom Johan Hove utliknet umiddelbart.

Dermed gikk lagene til pause med hver sitt mål.

– Det er en grusom straffe



Etter den ble en god Stabæk-periode avsluttet da laget ble tildelt straffespark. Sammy Skytte sendte ballen slapt midt på Strømsgodset keeper, Viljar Myhra, som på enkleste vis avverget straffesparket.

– Det er en grusom straffe! Det er blant de svakest straffesparkene jeg har sett, sa Eurosports kommentator, Jørgen Klem.

Etter bommen skiftet kampen karakter.

Den ble nemlig etterfulgt av et vakkert Godset-angrep som endte med scoring fra Fred Friday.

Flere mål ble det ikke, og Strømsgodset vant dermed kampen.

Stabæk er sist på eliteserietabellen med seks fattige poeng. Strømsgodset klatrer på sin side til 10.-plass etter søndagens seier.