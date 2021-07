Tegneren Kurt Westergaard, kjent for sine Muhammed-karikaturer, er død

Familien opplyser at Westergaard sovnet stille inn etter lang tids sykdom.



Det skriver danske Berlingske søndag kveld.

Avisa skriver at karikaturtegneren på sine siste dager måtte leve med livvakt på hemmelig adresse. Westergaard var en av flere tegnere som leverte tegninger av profeten Muhammed til avisa Jyllands-Posten i 2005. Karikaturstriden fikk oppmerksomhet verden over, og skapte ifølge Berlingske den mest alvorlige utenrikspolitiske situasjonen for Danmark siden andre verdenskrig.

Westergaard begynte som karikaturtegner og illustratør for Jyllands-Posten på 1980-tallet. Etter Muhammed-karikaturen ble livet hans aldri det samme, og mye av raseriet knyttet til Jyllands-Postens publisering endte opp med å rette seg mot nettopp Westergaard. Han og familien måtte til enhver til ha flere politimenn utenfor boligen. Samtidig gjorde karikaturstriden ham til et viktig symbol for ytringsfriheten i Danmark.