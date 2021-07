Uavgjort på Åråsen: – En thriller

Lillestrøm - Molde 1-1

På Åråsen stadion var det nesten en liten toppkamp søndag kveld, da serieleder Molde møtte Lillestrøm. Gultrøyene er i kjempeform for tiden, og har ikke tapt på seks kamper.

LSK lå på en 9. plass før møtet med Molde, men vil faktisk kunne klatre helt til 2.plass på tabellen dersom de vinner hengekampene de har til gode på Molde og Bodø Glimt.

–Vi er best

Lillestrøms trener Geir Bakke er fornøyd med lagets innsats, men synes de hadde fortjent å ta med seg tre poeng.

– Jeg synes vi er best i nesten samtlige 90 minutter. Det er kvalitet i Molde, men det føltes ikke godt at det var de som ledet til pause. I andre omgang er det absolutt vi som kjører kampen, så det var deilig at scoringen satt til slutt, sier han til TV 2.

LSKs målscorer, Lars Ranger, er enig med sin trener.

– jeg mener at vi er det beste laget, vi skaper mest og kjører over dem i store deler av i alle fall andre omgang. Så denne kampen burde vi egentlig ha vunnet, uttaler Ranger.

– Det lå litt i luften

Molde-trener Erling Moe forteller til TV 2 at han er lagt i fra fornøyd med lagets prestasjon, og at de sleit med å få ut sitt potensiale. Han mener resultatene fort kunne sett enda verre ut for Molde sin del.

– Jeg må jo være så ærlig å si at vi sier oss godt fornøyd med ett poeng. Lillestrøm var gode i dag, og vi klarte ikke å finne helt roen med ballen. Og når vi fikk tak i ballen, så klarte vi ikke å holde på den.

– Det er så klart irriterende med en utligning på overtid, men det lå litt i luften, Vi mangler trygghet på bortebane, og fikk ikke kampen inn i vårt spor, konstaterer Moe.

Toppscorer uten scoring

Moldes, og ligaens, toppscorer Ohi Omoijuanfo, fikk ikke satt ballen i boksen denne gangen, men står fortsatt støtt som eliteseriens toppscorer, med 15 mål så langt i sesongen.

Selv er han ikke fornøyd med egen innsats mot Lillestrøm.

– Nei, jeg er ikke fornøyd med den. Jeg scorer ikke, og jeg føler jeg kunne gjort mer offensivt. Det skal ikke stå på innsatsen, men det lugger litt for både meg og flere andre i dag, så det må vi ta tak i, forteller toppscoreren til TV 2.

I likhet med Moe, mener Ohi laget sleit med å finne roen mot hjemmelaget, og at de fort kunne risikert å stå igjen med null poeng etter søndagens kamp.

– Jeg synes vi startet ok, men i andre omgang kommer vi ikke opp på det nivået som vi må være på på bortebane. Vi får et enormt trykk på oss, og til slutt får vi et fortjent mål mot oss. Så vi er heldige som klarer 1-1 ,og ikke står igjen med null poeng i dag, sier Molde-spissen.

Jevn første omgang

Det var lenge jevnt i første omgang, og kampen bølget fint frem og tilbake i starten. Det var tydelig at begge de to lagene ville angripe, og var sultne på å få med seg poeng.

Allikevel slet Molde med å skape noe mot et Lillestrøm-lag som spilt svært godt defensivt. Men med tre minutter igjen av første omgang satt det for moldenserne.

Etter et corner fra Magnus Wolff Eikrem, avsluttet Ola Brynhildsen svakt mot mål. Returen traff Etzaz Hussain som dempet ballen, snudde seg, og kunne se at keeper gikk ned i feil hjørne. Dermed kunne han enkelt trille ballen i mål fra 7 meters hold.

Lillestrøm ropte på offside, men assistentdommeren hadde flagget nede. Ranger lå nede i feltet foran mål, og derfor ingen offside.

Lagene går til pause på stillingen 0-1 til Molde.

Gul dominans

I andreomgang trykket de gulkledde virkelig på, og forvandlet nesten kampen til en ren forsvarskamp for serielederne. Lillestrøm viste seg som klart best spillmessig, men fikk lenge ikke betalt for arbeidet.

2 minutter på overtid satt den endelig for hjemmelaget. Lars Ranger løp seg fri i feltet og stanget inn en meget fortjent redusering.

– En thriller av en kamp, uttalte kommentator Vidar Levinsen.

Etter et sjansefull oppgjør, ble det med to mål på Åråsen stadion søndag. Lagene får dermed med seg ett poeng hver.