Varsler styremøte om Ingebrigtsens fremtid etter nytt poengtap for Brann

Etter et nytt poengtap for Brann med 1-1 mot Mjøndalen søndag, har Branns styreleder Birger Grevstad innkalt til styremøte mandag.

Der skal stillingen til Brann-trener Kåre Ingebrigtsen vurderes.

– Så får vi se hva som kommer ut av det. Da evaluerer vi alt som har skjedd og alle de personene som er involvert. Så får vi i styre ta en avgjørelse sammen med daglig leder og sportssjef, sier Grevtsad til Bergens Tidende, og legger til:

UNDER STREKEN: Kåre Ingebrigtsens Brann kjemper for å overleve i Eliteserien. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Ingen er fredet i denne klubben nå.

Fra tribunen ble det ropt «Kåre må gå».

– Jeg har ikke en reaksjon til det. Når jeg står her og har vunnet én kamp i år, må jeg regne med litt kjør for det, men det får jeg ikke gjort noe med. Jeg tenker ikke noe spesielt på det, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen til TV 2.

– Er du redd for nedrykk og for å få sparken?

– I fotball er jeg ikke redd for noen verdens ting, men jeg er bekymret for å gå ned, og det tar vi på høyeste alvor. Med den situasjonen vi har vært i en stund nå, er vi nødt til å begynne å vinne fotballkamper, sier Kåre Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen støttes av spillere

Håkon Opdal og Kristoffer Barmen ønsker at Ingebrigtsen får sitte.

– Vi har tillit (til Ingebrigtsen), selvfølgelig har vi det. Vi har jobbet over lang tid med å få til den fotballen vi ønsker, og det tar tid, men alle skal vite at vi jobber hardt hver dag for å få det til. Vi klarte å gjøre en god kamp, men vi vant ikke kampen, så vi må skjerpe oss, sier Opdal til TV 2.

– Som jeg har sagt utallige ganger: Jeg har troen på prosjektet, men det er ikke min beslutning. Jeg vil at Kåre og resten av trenerteamet skal bli, sier Barmen til TV 2.

Brann tar sommerferie helt sist på tabellen med fire poeng opp til trygg grunn.

For i Bergen var det duket for bunnkamp da de røde fikk besøk fra Nedre Eiker. De brune har historisk vært en marerittmotstander for rødtrøyene og søndag skulle det heller bli seier. På overtid scoret Nikolas Walstad med Mjøndalens første avslutning på mål. Daoda Bamba like etter og sikret ett poeng.

– Vi hadde flaks som fikk ett poeng. Brann var klart bedre enn oss gjennom hele matchen. Så fikk vi 1-0 på overtid, så da var vi veldig nær å få med alle tre, men det ville vært et ran. Det er skuffende at vi ikke klarte å holde på ledelsen. Det var en veldig enkel forsvarsfeil som ledet til 1-1, der de kom gjennom på venstresiden, som de gjorde i hele kampen. Totalt sett er jeg fornøyd med ett poeng, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til TV 2.

Supporterleder: – Et nedrykk er krise

Brann har ikke slått Mjøndalen i serien siden 1992.

– Vi har snakket mye om viktige kamper, men dette er åpenbart den viktigste kampen så langt denne sesongen. Nå har vi virkelig kniven på strupen.

Det sa Erland Vågane, leder i Branns supporterklubb Bataljonen, til TV 2 før avspark mellom Brann og Mjøndalen søndag.

– Et nedrykk vil være krise for klubben, sa Vågane og siktet til de økonomiske konsekvensene for klubben samt utfordringen med å rykke opp på første forsøk.

Gikk offensivt til verks

På de fem siste kampene mellom lagene har bergenserne tapt fire av dem og kun scoret én gang. Søndag gikk Kåre Ingebrigtsens lag rett i strupen på gjestene.

Etter en offensiv åpning fikk Daouda Bamba kampens første sjanse i det åttende minuttet. Spissen, som har scoret i tre kamper på rad, skjøt i beina på Mjøndalen-målvakt Sosha Makani fra kort hold.

Etter den intense åpningen og Brann-dominans, roet Mjøndalen ned tempoet i kampen. Kampens neste sjanse kom ved Robert Taylor, som klinket til fra utsiden av Mjøndalens felt, dog midt på Makani.

– Brann har definitivt vært best. De har skapt en del muligheter, uten at de klarer å omsette dem til mål, Ole Martin Årst i FotballXtra, og la til:

– Det er Robert Taylor som har skapt mest for Brann. Han har vært frisk

Mål på overtid

De røde presset også i innledningen av andreomgangen. Taylor skjøt utenfor fra kanten av sekstenmeteren til gjestene før Bamba igjen skjøt midt på Makani før sju minutter av omgangen var gått.

Rundt timen fikk Mjøndalen-keeperen så vidt opp en hånd for å avverge et forsøk fra Kasper Skaanes fra spiss vinkel. Samme mann driblet seg mot boksen med 20 minutter igjen, men en svak avslutning langs gresset ble enkel for Makani å plukke.

Filip Møller Delaveris, som startet som spiss for anledningen, fikk en stor sjanse like etterpå. Skuddet hans fra kanten av femmeteren gikk på utsiden av nettveggen, til stor fortvilelse på Store Stå.

– De skulle og burde ledet her, men jeg vil tipper angsten og frykten hos Brann-spillerne har kommet nå, sa Årst med kort tid igjen av kampen.

På overtid scoret Nikolas Walstad og Daouda Bamba hvert sitt mål da det endte 1-1.