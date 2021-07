Rosenborg vendte til seier mot Tromsø

Tromsø - Rosenborg 1-3

Søndag slo Rosenborg Tromsø, som først tok ledelsen.

Kampens første mål var også det vakreste.

Det kom da Thomas Totland dro ballen fra kanten og innover mot Rosenbor-målet, før han sendte den i en vakker bue i krysset.

– Endelig løsnet det. Nydelig scoring av Totland!, sa Ole Martin Årst i FotballXtra-studio.

Han syntes målet, som kom da kampen var en halvtime gammel, var fortjent.

Årst mente savnet av Kristoffer Zachariassen, som denne uken ble solgt til den ungarske toppklubben Ferencváros, var synlig i den første Rosenborg-kampen siden overgangen.

– Man savner drivet, initiativet og de dype løpene fra Zachariassen. Han var så ekstremt viktig og er så god, at han blir et stort savn for Rosenborg, sa Årst i FotballXtra-studio.

Likevel gikk det bare fem minutter før Rosenborg slo tilbake, med en heading fra Dino Islamovic.

Dermed gikk lagene til pause med ett mål hver.

Trønderne kom mer og mer inn i kampen etter hvilen, og i det 68. minutt gikk de opp i ledelsen med nok et mål etter innlegg og heading. Denne gangen var det Adam Andersson som fant Carlo Holse. Ti minutter før slutt banket Edvard Tagseth inn 3-1 og sikret ny RBK-seier.

Dermed har Rosenborg kommet tilbake på vinnersporet igjen etter at trener Åge Hareide bestemte seg for å gi seg når sesongen er ferdig. Med to strake seire klatrer RBK forbi Vålerenga på tabellen, etter Oslo-lagets 1-3-tap for Haugesund. RBK er nå nummer fire i Eliteserien.

Etter helgens NM-runde får begge lag en liten ferie fra norsk fotball. Tromsø spiller først 8. august borte mot Mjøndalen, mens Rosenborg spiller mot samme lag på samme bane en uke senere. RBK skal riktignok spille i conferenceligaen mot Hafnarfjördur fra Island 22. og 29. juli.

(@NTB/TV 2)