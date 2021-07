Cavendish spurtslått på Champs-Élysées – Van Aert vant igjen

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) spurtslo konkurrentene på siste Tour de France-etappe på Champs-Élysées.

– Jeg antar jeg har havnet i trøbbel nå, for jeg hadde håpet å rekke et fly (til Tokyo-OL) i kveld. Nå er det alle disse intervjuene som tar tid, men jeg skal se om jeg kan rekke det. Det kommer til å være verdt det, for en seier som dette er uvurderlig, sier en blid Van Aert, som er en av favorittene i Tokyo-OL.

Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step) jaktet på sin 35. etappeseier, som sendt ham foran den belgiske legenden Eddy Merckx på listen over flest etappeseirer, men briten fikk ikke opptrekket man har sett tidligere i Touren.

Cavendish, som sikret seg den grønne poengtrøyen, så skuffet ut over å bli nummer tre bak Van Aert og Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).

– Den svir, sa TV 2-kommentator Christian Paasche på bildene av Cavendish, som blir stående på 34 etappeseirer, like mange som Merckx.

Cavendish står imidlertid igjen med fire etappeseirer i årets Tour de France. Da han vant den fjerde etappen, tok han sin første seier i Touren på fem år.

Wout van Aert vant tre etapper i årets Tour de France. Det gjorde han med seier på både fjelletappen til Mont Ventoux, lørdagens tempoetappe og i massespurten på Champs-Élysées på avslutningsdagen.

– Denne Touren har vært fantastisk. Det har vært en berg-og-dalbane, men å avslutte slik som dette er over all forventning, sier Wout Van Aert.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) kom seg trygt til mål og tok sin andre strake sammenlagtseier i Tour de France. Den 22 år gamle sloveneren vant også ungdomstrøyen og klatretrøyen for andre år på rad.

Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) var en viktig hjelperytter for Pogacar. 32-åringen fra Asker er den eneste nordmannen som fullførte årets Tour. Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange) brøt etter å ha slitt etter velt, mens Edvald Boasson-Hagen (TotalEnergies) havnet utenfor tidsfristen.