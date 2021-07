Målløs Merkel om flomområdene: – Surrealistisk og spøkelsesaktig

Forbundskansleren besøkte Schuld søndag. Ingen er så langt bekreftet døde eller skadet i landsbyen, men langt fra alle er like heldig.

Schuld ligger i Ahrweiler-regionen, som har betalt en dyr pris de siste dagene. Dødstallet i området er nå på 112. Flere er fremdeles savnet, og myndighetene frykter tallet vil fortsette å stige.

I naboregionen Rhine-Westphalia har flommen krevd 46 menneskeliv siden onsdag. I Belgia er dødstallet 31, opp fire siden lørdag. Det vil trolig bli oppjustert ytterligere de neste dagene, ettersom 163 personer fremdeles er savnet i landet.

Til sammen har over 180 mennesker mistet livet i Mellom-Europa.

Sliter med å finne ord

Den kraftige nedbøren gjør at den idylliske landsbyen Schuld nå minner om en krigssone. Besøket satt et tydelig preg på Merkel, som nærmest ble målløs av flommens herjinger.

– Det er sjokkerende. Jeg vil nesten si at det tyske språk knapt har ord for den ødeleggelsen som har skjedd, sier forbundskansleren.

Angela Merkel besøkte landsbyen Schuld søndag. Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Hun lover at myndighetene vil gjøre alt i sin makt for å gjenoppbygge de rammede områdene, så vel som å gi støtte til ofrene.

– Dette gir et bilde av det jeg må si er en surrealistisk og spøkelsesaktig situasjon, fortsetter Merkel.

Regjeringen sier de vil vedta en akutt krisepakke på over 300 millioner euro som skal gå til umiddelbar nødhjelp i de rammede områdene. I tillegg planlegger man en større plan for den langsiktige gjenoppbygningen. Her ligger prislappen på flere milliarder euro.

Forbundskansler Angela Merkel gikk hånd i hånd med guvernøren i Rhineland-Palatinate, Malu Dreyer, gjennom den flomskadde landsbyen. Foto: Christof Stache/ REUTERS

Flommen har i enda større grad enn tidligere ført til at klimaendringene og den globale oppvarmingen er blitt et tema i den tyske valgkampen.

Måtte beklage

Tyskerne går til valgurnene 26. september, i et valg som markerer slutten på 16 år med Merkel ved makten.

Ekspertene er enige om at klimaendringene gjør ekstremvær mer vanlig. Statsministerkandidatene som venter i kulissene i Tyskland har tatt til orde for å skjerpe kampen mot klimaendringene og trappe opp forberedelsene.

Blant dem er Merkels partifelle Armin Laschet, som så langt har ligget godt an på meningsmålingene. Laschet er for tiden regjeringssjef i Nordrhein-Westfalen.

Men Laschet har havnet i negativt søkelys etter en hendelse lørdag, da han ble filmet mens han smilte og lo under et besøk i Erftstadt, der flommen hadde utløst et jordskred.

– Laschet ler mens landet gråter, skrev avisen Bild. CDU-politikeren måtte senere rykke ut og beklage hendelsen.

Beveger seg østover

Ekstreme nedbørsmengder har også falt over Sveits, Luxembourg og Nederland.

Mens vannstanden synker i delstatene Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen, er det ny bekymring for situasjonen i andre deler av landet som så langt ikke har vært hardt rammet av flom.

Det gjelder blant annet deler av Bayern, der voldsomt regn har ført til oversvømte kjellere og ført til at elver går over sine bredder også der.

Østerrike er blant landene som nå opplever store vannmengder. Foto: Daniel Scharinger/AFP

Byene Berchtesgaden og Bischofswiesen, som ligger sørøst i Bayern nær grensen til Østerrike, er spesielt hardt rammet. Det kommer vann både fra fjellene og fra den flomstore elven Ache.

En person er meldt omkommet i Berchtesgadener Land, opplyser myndighetene i området.

Også i Østerrike fører det kraftige regnet til flom, og nødetatene i regionene Salzburg og Tyrol jobber på spreng.

– Kraftig regn og storm fører dessverre til alvorlige skader flere steder i Østerrike, skriver statsminister Sebastian Kurz på Twitter.