Renate Reinsve forventet ikke at hun skulle vinne prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes lørdag. Søndag er hun tilbake i Norge, og gleder seg til å endelig kunne møte familien igjen.

Dagen etter Renate Reinsve vant prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes, er skuespilleren tilbake på norsk jord.

Etter en kort mellomlanding på Gardemoen, er hun nå på vei til familien i Bergen.

– Det var så mange intervjuer i går, så jeg fikk ikke snakket med familie og venner før langt på kvelden. Nå gleder jeg med veldig til å være med dem igjen, sier Reinsve til TV 2 på Gardemoen.

Åpen for utlandet

Reinsve vant prisen under Gullpalmeutdelingen lørdag kveld. Det er første gang en norsk skuespiller vinner prisen.

Hun sier til TV 2 at hun ikke forventet å motta prisen.

– Jeg følte at jeg kollapset litt når de leste opp navnet mitt. Det var så mange flinke skuespillere på festivalen, at jeg forventet ikke at jeg skulle vinne. Det er helt uvirkelig.

Reinsve er opptatt av at hun deler prisen med regissør Joachim Trier.

– Hele produksjonen fortjener en del av denne prisen. Spesielt Joachim. Jeg håper virkelig at jeg kan jobbe med ham igjen.

Reinsve forteller at gårsdagen ikke inneholdt den største feiringen.

– Jeg var så overveldet og sliten at jeg la meg tidlig. Men når jeg kommer hjem til familien, blir det nok mer feiring. Jeg tror jeg kommer til å feire dette lenge.

Tidligere har store skuespillere som Meryl Streep og Julianne Moore mottatt prisen for beste kvinnelige skuespiller.

Selv om Reinsve håper å få jobbe med Trier igjen, så er hun interessert i hvilke andre videre jobbmuligheter prisen kan gi.

– Det hadde vært spennende å jobbe med flinke folk i utlandet. Kommer det er godt tilbud fra Hollywood så sier jeg ja.

TILBAKE: Skuespiller Renate Reinsve og regissør Joachim Trier var tilbake på norsk jord søndag ettermiddag. Foto: Nils Holst Sollie

Hardt arbeid

Reinsve vinner prisen for sin rolle som Julie i «Verdens verste menneske». Det er også første gang en norsk spillefilm vinner en pris i det mest prestisjetunge programmet Cannes.

Regissør Joachim Trier er overveldet over Reinsve sin prismottagelse.

– Vi hadde fått et hint om at noe kunne skje før prisutdelingen. Jeg tenkte at dersom vi ikke vant selve Gullpalmen, så ville jeg at Renate skulle vinne. Jeg blir enormt stolt som regissør.

Trier er klar på at Reinsve har jobbet hardt for prisen.

– Det ligger enormt hardt arbeid av Renate bak denne prisen. Hun bærer virkelig denne filmen.

Filmen har fått strålende tilbakemeldinger under festivalen, og ble hyllet med åtte minutters stående applaus etter premieren. Den er nå solgt til flere land, blant annet USA.

– Cannes er et nydelig utstillingsvindu. Jeg håper dette nå fører til at så mange som mulig får mulighet til å se filmen.