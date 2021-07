Lange køer på Gardermoen: – Man må bare godta det

Bilder fra ankomsthallen på Gardermoen er ypperlig reklame for norgesferie. Hundrevis av reisende, som alle har ankommet Oslo lufthavn fra utlandet søndag, står i en lang, snirklende kø fra den ene enden av ankomsthallen til den andre.

«Mange hundre» mennesker venter på å teste seg i Gardermoens ankomsthall. Foto: Simen Askjer/TV 2

Avinor forteller at flyten ved innsjekk, sikkerhetskontroll og innenlandsreiser generelt går greit. Problemet virker å være ved teststasjonen for reisende fra utlandet. Dersom man ikke er fullvaksinert eller har hatt korona det siste halvåret, må man avlegge en test ved ankomst til Norge.

Teststasjonen på flyplassen drives av Ullensaker kommune, som ikke kan si noe om den nøyaktige ventetiden søndag ettermiddag.

Forvirring og sniking

TV 2s reporter Simen Askjer er blant de reisende på Gardermoen, etter å ha vært på reportasjetur i Tyskland.

Han anslår at det er over to timers ventetid før man kommer til teststasjonen, før man må vente i 30 minutter på testresultatet.

Reporter Askjer forteller det er «mange hundre» i køen, og sier stemningen til dels er amper.

– Mange tar køen med fatning, men en del er synlig svært irriterte. Det stilles spørsmål om det er godt smittevern å stå i slik tett kø, når man nylig er testet, sier Askjer.

Reisende som kommer fra land som er markert som «grønt» på helsemyndighetenes europakart må teste seg på lik linje med dem som ankommer fra «røde» land. Det fører til mye forvirring i køen, og Askjer forteller at vaktene på flyplassen har hendene fulle med å besvare de samme spørsmålene om og om igjen.

TV 2s reporter anslår to og en halv times ventetid for de reisende. Foto: Simen Askjer/TV 2

– Det irriterer åpenbart også at mange sniker i køene, sier Askjer, som selv har observert flere tilfeller av sniking.

Ingen TV 2 kontakter i køen ønsker å la seg intervjue, men en mann forteller at han savner informasjon om organiseringen når man kommer i ankomsthallen.

Kan ikke teste raskere

Pressekontakt for Ullensakers teststasjon, Roger Sandum, sier testkapasiteten er maksimert i forbindelse med sommerferien.

– Vi har skalert opp testingen til det maksimale av det vi klarer innenfor det arealet vi har til disposisjon. Selv om alle tenker at Gardermoen er en stor flyplass, er det et begrenset område i ankomsthallen, som er hvor vi må ha teststasjonene, forklarer Sandum.

Køen snirkler seg fra den ene siden av ankomsthallen til den andre. Foto: Simen Askjer/TV 2

Maksimal kapasitet medfører at det for tiden er ti åpne testlinjer. 30 til 40 ansatte er på jobb til enhver tid, og Sandum forteller at man ganske enkelt ikke har mulighet til å teste raskere.

– Man må bare godta det. Avinor har gått ut flere ganger og sagt at hvis du reiser utenlands, må du påregne fire til fem timer i kø. De gjeldende innreiserestriksjonene vi har nå vil gi kø, og vi er ikke i stand til å teste raskere, sier Sandum.

Ingen bedring med det første

Sandum i har forståelse for at folk er frustrerte, men oppfordrer alle som venter på å bli testet å opprettholde godt smittevern, også i køen.

– Det viktigste er at folk er bevisst på smittevernreglene, at man ikke trenger seg sammen i køen, holder avstand til de andre reisende og bruker munnbind, oppfordrer Sandum.

Køen går mot teststasjonene, som jobber på maksimal kapasitet. Foto: Simen Askjer/TV 2

Om du fremdeles er på utenlandsferie, eller skal ut og reise senere i sommer, advarer Avinor om at køene på Gardermoen ikke vil bli mindre med det første. Det er nemlig stadig flere som er ute på reise, noe som betyr stadig mer ventetid ved teststasjonene.

Avinors reisetips for utenlandsturer Tips til de som reiser til utlandet: Still forberedt og ha dokumentasjon klar i god tid før du kommer til skranken.

Sjekk hvilke krav som gjelder for deg, og hvilken dokumentasjon du må ha med deg. NB! Sjekk også kravene til land du mellomlander i.

De fleste som skal til utlandet må sjekke inn ved en bemannet skranke på grunn av dokumentkontroll. Noen flyselskap har løsninger som gjør at du kan registrere dokumentasjonen din digitalt. Følg informasjonen fra flyselskapet ditt.

Møt opp i god tid Tips til reisende som ankommer Norge: Fyll ut reiseregistreringsskjema før du ankommer Norge: https://reg.entrynorway.no/

Vaksinert? Logg inn på Helsenorge.no og/eller ha koronasertifikat/QR-kode klar før du kommer til grensekontrollen.

Ha all nødvendig dokumentasjon klar for kontroll.

Følg skilting og anvisning fra ansatte på flyplassen.

Køer og ventetid må påregnes.

Vis hensyn og bruk munnbind.

Smør deg med litt ekstra tålmodighet

– Det er en økning i antallet passasjerer uke for uke, og passasjertallet ser ut til å være noe høyere rundt helgene. Kontroll og testing gjør at det vil bli køer og ventetid for de som lander fra utland også videre utover i sommer, sier Cathrine F. Framholt, markeds- og kommunikasjonssjef i Avinor.

Hun påpeker at Avinor har tidligere har advart om lange køer ved flyplassene, og sier ventetid er blitt en del av pakken ved utenlandsreiser.

– I tillegg vil jeg oppfordre til å være ute i god tid når du skal reise og å smøre deg med litt ekstra tålmodighet dersom du kommer fra utlandet. Vårt inntrykk er at de aller fleste har stor forståelse for at det tar tid å sikre gjennomføringen av regelverket rundt corona. Det er selvsagt også forståelig at det er kjedelig å vente i testkø, men dette er en del av det å reise utenlands nå, avslutter Framholt.