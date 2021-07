Casper Ruud vant Nordea Open: – Den beste uken i mitt liv

Casper Ruud - Federico Coria: 2 - 0 (6-3, 6-3)

Ruud leverte som forventet i søndagens finale, og slo argentinske Federico Coria i strake sett 6-3, 6-3.

Han viste tydelig hvorfor det skiller 61 plasser mellom han og argentineren på verdensrankingen.

Selv var det norske tennis-talentet vært fornøyd med egen innsats, og mente dagens seier var ekstra spesiell.

– Det har vært en utrolig uke. Kanskje den beste uken i mitt liv. Det er en utrolig følelse å vinne så nært hjemme, med så mye skandinavisk støtte. Det er ekstra spesielt, sa Ruud til arrangøren etter seieren.

– Ekstra nervepirrende

Snarøya-gutten er førsteseedet i svenske Båstad, og var dermed favoritt til å vinne turneringen. Han har uten tvil levd opp til favorittstempelet, og har vunnet alle sine kamper i turneringen i strake sett.

Men å være forhåndsfavoritt er ikke bare enkelt.

– Det er jo ekstra nervepirrende, jeg blir ekstra nervøs. Jeg kjenner mer på presset når jeg spiller for det som føles som et hjemmepublikum, med familie og venner i publikum.

– Jeg har spilt kjempebra tennis gjennom uken, og er veldig glad for at jeg har fått det til, sa Ruud videre.

– Jeg har slått han i nesten alt

Casper Ruud er den første nordmannen som har vunnet ATP-turneringen i Sverige, og har med klart det hans far ikke fikk til.

Christian Ruud kom seg til finalen i Nordea Open i 1995, men måtte se seg slått av brasilianske Fernando Meligeni. Ruud-junior har med det slått sin far både i verdensrankingen og på resultatlisten i ATP-turneringen.

– Vi har tullet mye med det, men jeg tror at jeg har slått han i nesten alt nå. Det er noen små ting han har gjort bedre kanskje, men jeg slår ham i det meste. Men nå kan Ruud-familien endelig ta med seg trofeet hjem til Norge, det er en spesiell følelse, sa Ruud-junior etter finalen.

Corio takket på svensk

Kampens kommentator mener Ruud var helt overlegen i dagens finale, og uttalte at nordmannen er «rett og slett for god» for sin argentinske motstander.

Corio selv virket ikke å være veldig skuffet over finaletapet.

Jeg vil aldri glemme denne uken. Gratulerer til Casper og familien. Tusen takk til treneren min, den beste treneren i verden, sa han på engelsk til arrangøren under premieutdelingen.

Etter den korte kommentaren kom det frem at argentineren ikke var særlig glad i å snakke engelsk.



I stedet tok han opp telefonen, og brukte google translate til å si noen velvalgte ord på svensk.

– Tusen takk for at dere kom. Vi sees neste år.

Casper Ruud har tidligere gått til topps i to andre ATP 250-turneringer - i Buenos Aires i 2020 og i Genève tidligere i 2021.