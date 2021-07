Johan Kaggestad åpner opp om sykdommen: – Det har vært et tøft år

– Det er veldig rart å sitte her og ikke være med i Tour de France, sier en rørt Johan Kaggestad etter å ha sett tilbakeblikk fra nesten to tiår som sykkelekspert på TV 2.

På dagen for årets siste etappe i Tour de France besøkte 77-åringen TV 2s Tour de France-studio.

– Det har vært et ganske tøft år, og det eneste fornuftige var et jeg ble hjemme, men Tour de France har betydd så mye for meg i 20 år at det er rart plutselig si «morna» til Tour de France, sier Kaggestad.

– Men det har vært gøy å følge med, og jeg synes dere har gjort en kjempejobb. Det gjør meg veldig glad, legger han til.

– Nyrene klappet sammen

Av helsemessige årsaker er det første gang siden 2003 at Johan Kaggestad ikke loser TV 2-seerne gjennom franske landeveier på vei til Champs-Élysées.

– Jeg er blitt eldre, svarer han på spørsmål om hva som har skjedd med ham.

– På slutten av sykkelsesongen i fjor klappet nyrene sammen. Det var 1. Jævlig vondt. Og 2. Ganske dramatisk. Så jeg har hatt lange opphold på sykehus. Legene har gjort en kjempejobb med å prøve å ordne opp i all dritten der, så jeg føler jeg er i fremgang. Nå er jeg hjemme og i rehabilitering, og jeg trener faktisk hver dag og begynner å komme til hektene igjen, sier Kaggestad.

Kaggestad forteller at han kom ut fra sykehuset for to og en halv uker siden. Da hadde han ligget i sengen i 25 dager.

– Da blir du slapp, så jeg på mange måter måttet lære å gå igjen for andre gang i mitt liv. Det har vært et tøft år med store forandringer. Kona mi ble også syk, så de to tingene har gjort det vanskelig, men jeg ser forbedring, sier Kaggestad, som takker de ansatte på Ringerike sykehus for en kjempejobb.

– Spennende og variert

Johan Kaggestad har fulgt årets Tour de France foran TV-skjermen.

– Det har vært en veldig avvekslende Tour med stadige angrep på forskjellige trøyer. Jeg er veldig imponert over de unge gutta med Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. I tillegg til at han er en av verdens beste klatrere, er det spennende at han også har tempoferdigheter. Sånne ryttere kan vinne Tour de France i fremtiden, så han har imponert meg, sier Kaggestad.

– Det har blitt kjørt offensivt, og det har vært nok av drama, som er en del av Tour de France hvert år med ryttere i bakken og favoritter som mister muligheter, slik Primoz Roglic gjorde ganske tidig. Det har vært spennende og variert, sier Kaggestad.

Kaggestad har også latt seg imponere over Mark Cavendish, som står med fire seirer før siste etappen. Det har gjort at han nå er oppe på 34 etappeseirer, som gjør at han deler Tour de France-rekorden sammen med Eddy Merckx.

– Det er ganske fenomenalt det han gjør. Én ting er at han vinner, men han har vært i skyggen siden 2018. Jeg har avskrevet ham. Hvis sykkelinteresserte trodde at Cavendish ville være tilbake i 2012, er det ljug. Jeg tror ikke ett menneske trodde han skulle komme tilbake, så det er helt rått, sier Kaggestad, som tror Cavendish tar sin 35. seier på Champs-Élysées søndag.