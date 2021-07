Solskjær slo Rooney i trenerduellen - 19-åring viste seg frem for United

Derby 1-2 Manchester United

Se unggutten Facundo Pellistris scoring øverst!

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United testet formen mot Wayne Rooneys Derby i de røde djevlenes første oppkjøringskamp før den nye sesongen.

De røde stilte med et svært reservepreget lag da spillere som deltok i EM og Copa America ikke var tilstede på Pride Park. Dermed fikk flere av ungguttene prøve seg. Tahith Chong (21) og Facundo Pellistri (19) takket for tilliten og scoret målene for United i seieren.

Sistnevnte ble hentet på Deadline Day i oktober i fjor og rundet keeper iskaldt da han satte inn 2-0-ledelse for de røde søndag.

– Pellistri har all rom og selvtillit i verden til å lure Kelle Roos ned på gresset og kan enkelt rulle den ballen inn i det tomme netter. Herlig scoring, kommenterte TV 2s kommentator Espen Ween om 2-0-scoringen.

Klubbnomaden Colin Kazim-Richards reduserte for Derby med et velplassert skudd fra utenfor boksen med 20 minutter igjen. Kampen endte 1-2.

GAMLE LAGKAMERATER: Fra 2004 til 2007 spilte Wayne Rooney og Ole Gunnar Solskjær sammen i Manchester United. Søndag møttes de for første gang som trenere for hvert sitt lag. Foto: Craig Brough

«Utlånt» talent sendte United foran

Chong scoret kampens første mål etter 18 minutter, men det blir også noe av de siste nederlenderen gjør i en rød drakt på en stund. Vingen med krøllene skal nemlig tilbringe kommende sesong på lån i Birmingham.

– Han gjorde det bra da han vant ballen, men han burde nok ha skutt lavt og i hjørnet. Det var bra at han ikke ga seg. Han har talent, forhåpentligvis gjør han det bra i Birmingham, sa Solskjær til MUTV om Chong i pausen.

Etter det første målet tok Derby mer over. Tidligere United-spiller Tom Lawrence headet over fra kloss hold etter halvtimen før prøvespiller Phil Jagielkas hælsparkforsøk ble mesterlig reddet av Tom Heaton i hans returkamp for United.

– En varm pre-season-kamp. Det er vanskelig å få noe tempo på det, sa Solskjær, som byttet ni av elleve mann i pausen.

Lingard tilbake

Blant spillerne som kom inn etter pause var Jesse Lingard, som tilbrakte vårsesongen på utlån i West Ham. En som også kom inn var urugyanske Facundo Pellistri. 19-åringen rundet keeper iskaldt da han satte inn 2-0-ledelse for de røde.

Colin Kazim-Richards reduserte for hjemmelaget med 20 miuntter igjen. Lingard smelte ballen i tverrliggere like etter, men flere mål ble det ikke på Pride Park.

United møter Queens Park Rangers 24. juli til ny treningskamp.