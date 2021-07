Renate Reinsve hylles av film-Norge etter at hun fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller under Gullpalmeutdelingen i Cannes lørdag kveld.

Skuespiller Aksel Hennie sier Reinsve har kapret en av de gjeveste prisene i bransjen.

– Det er bare en kjempehyggelig og fin greie for Renate Reinsve, også er det jo dritgøy for Anders og Joachim også selvfølgelig, sier Hennie.

Renate Reinsve vant prisen for sin rolle som Julie i «Verdens verste menneske», regissert av den norske suksessregissøren Joachim Trier. Det er første gang en norsk spillefilm vinner pris i det mest prestisjetunge programmet Cannes.

– Over alt annet

Cannes er lederen når det gjelder filmfestivaler og har alltid vært det, mener Hennie.

Aksel Hennie mottok Amandaprisen 2009 i kategorien "Beste mannlige skuespiller" for sin rolle i "Max Manus" Foto: Stian Lysberg Solum

– Alle oss som er opptatt av film, vet at Cannes er det stedet der de beste filmene drar og de beste folka som blir nominert. De som vinner priser er valgt ut av en jury som er over alt som heter Oscar og alt annet, sier Hennie.

– Verdensmesterskap i film

Også direktøren i Norsk Filminstitutt, Kjersti Mo, er mektig imponert over skuespilleren.

– Det er kjempestort, jeg vil kalle det enormt. Det har aldri skjedd før at en norsk skuespiller har fått denne prisen, sier Mo.

Hun kaller Cannes for verdensmesterskap i film. 2000 filmer ble sendt inn, bare 24 ble vist.

– Det er bare en pris til beste skuespillerinne, så dette er giga, sier Mo.

– Alle kan kjenne seg igjen i henne

Tidligere har store skuespillere som Meryl Streep og Julianne Moore vunnet prisen for beste kvinnelige skuespiller. Reinsve har også blitt sammenlignet med skuespiller Natalie Portman.

– Hun har ekstremt høy troverdighet i sin rolle, og jeg opplevde at de som satt og så den filmen, uansett hvor mange ulike utgangspunkt de hadde, så kunne de kjenne seg igjen i hennes følelser og det tenker jeg sier noe om henne, sier Mo.

Dette var Reinsves første hovedrolle. Filmen er solgt til flere land, blant annet USA, og Mo sier at det er lett å se for seg at filmen kan bli veldig viktig for skuespillerens videre muligheter videre.

– At vi kommer til å se henne i internasjonale produksjoner fremover, det føler jeg meg rimelig trygg på. Denne filmen vil gi hele teamet mange muligheter fremover, sier Mo.

Reinsve selv har sagt at hun har hatt samtaler og fått tilbud fra utlandet. Hun har selv et ønske om å oppleve Hollywood.