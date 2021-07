Fotballryktene: – Haaland ønsket som Ronaldos erstatter

Erling Braut Haaland kan erstatte Cristiano Ronaldo i Juventus, mens midtbanespilleren Houssem Aouar er ønsket på både Anfield og Old Trafford. Her er søndagens fotballrykter!

Kylian Mbappé er Real Madrids overgangsmål i sommer og hovedstadsklubben er villig til å la flere spillere gå for å få tak i franskmannen, skriver The Mirror. Videre skriver avisen at Vinicius Jr. er en av dem som kan forsvinne og at Manchester United er interesserte i brasilianeren, som er verdsatt til nærmere 750 millioner kroner.

Ifølge italienske La Republica har Juventus pekt seg ut Erling Braut Haaland som Cristiano Ronaldos erstatter. En overgang kan imidlertid ikke skje før neste sommer, da Borussia Dortmund-spillerens utkjøpsklausul faller til 710 millioner kroner.

Daily Mail skriver at Liverpool og Manchester United har hevet seg på i kampen om midtbanespilleren Houssem Aouar. Lyon-spillerens pris skal ha halvert seg til nærmere 300 millioner kroner. 23-åringen er også ønsket av Tottenham og Arsenal.

Donyell Malen kan ende opp på Anfield. Det skriver The Express. Det er forventet at den nederlandske spissen vil forlate PSV denne sommeren, men Liverpool kan være nødt til å handle raskt. Borussia Dortmund har nemlig også pekt seg ut Malen som overgangsmål.

Hector Bellerin kan være på vei fra Arsenal til Inter, ifølge The Sun. Den spanske backen skal være verdsatt til 175 milloner kroner.

Aaron Ramsey kan ende opp i Barcelona. Juventus skal være lysten på å inngå en byttehandel for å hente Barcelona-spiller Miralem Pjanic tilbake til Italia, skriver Daily Mail.

Jack Grealishs fremtid er ennå uklar. Daily Mail skriver at midtbanespilleren kan komme til å skrive en ny kontrakt med Aston Villa i stedet for å signere for Manchester City, som ønsker ham sterkt. De himmelblå forbereder et bud på 1,2 milliarder kroner for 25-åringen.

Juventus er i førersetet for å hente Manuel Locatelli. Sassuolo-spilleren er også ønsket av Arsenal, men den italienske storklubben skal være midtbanespillerens foretrukne klubb. Det skriver Fabrizio Romano.

Samme mann skriver at Asmir Begovic er tilbake i Premier League. Den tidligere Stoke- og Bournemouth-keeperen er klar for Everton.