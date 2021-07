Tysk politiker smilte og lo under talen til flomofrene

Merkels trolige etterfølger får sterk kritikk for oppførselen sin.

Den konservative CDU-lederen Armin Laschet, som ligger godt an til å overta etter Angela Merkel etter valget i høst, la seg lørdag kveld langflat etter sterk kritikk.

– Det var upassende og jeg beklager, skriver Laschet på Twitter.

Mens Tysklands forbundspresident Frank-Walter Steinmeier uttrykte sin medfølelse med etterlatte og rammede av flomkatastrofen, kunne man se Laschet som smilte og lo i bakgrunnen, skriver Focus.

Laschet er delstatens regjeringssjef, og Steinmeier besøkte Erfstadt i Nordrhein-Westfalen, der ødeleggelsene er store.

– Frastøtende

Steinmeier henvendte seg til de som har mistet slektninger og hatt store tap, og lover at de skal få hjelp. Han takket redningsmannskapene og sa at mange fortsatte å jobbe lenge etter at de var helt utmattet.

Kritikken haglet etterpå, og CDU-lederen ble anklaget for å være respektløs og oppføre seg nedsettende.

– Det er ingen annen måte å si det: Denne scenen var frastøtende, skriver Focus-korrespondenten Ulrich Reitz, som mener at at Laschet fremsto langt fra statsmannaktig.

– Opprørende

SPDs generalsekretær Lars Klingbeil sier til Bild at Laschets oppførsel var uanstendig og opprørende.

– Det heter seg at det er i kriser at vi virkelig viser hvem vi er, sier Klingbeil.

Partikollegaen Matthias Miersch synes at oppførselen var utrolig og uforklarlig.

– Forbundspresidentens tale krever å bli møtt med respekt, sier FDP-politikeren Alexander Graf Lambsdorff.