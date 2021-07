Nekter å synge så lenge faren er verge

– Jeg kommer ikke til å opptre på noen scene i nærmeste framtid når min far bestemmer hva jeg har på meg, sier, gjør og tenker, skriver hun i et langt og følelsesladd innlegg.

Hun skriver videre at formynderordningen, som har styrt 39-åringens personlige økonomi og forretningsmessige forhold siden tidlig 2008, har «drept mine drømmer».

– Jeg kommer ikke til å ta på masse sminke og prøve på scenen igjen og ikke kunne gjøre det ekte, med remixer av mine egne sanger, og trygle om å få tilføye ny musikk til showene mine, for mine egne fans, skrev hun på Instagram.

Fikk velge sin egen advokat

Det er litt over tre uker siden Britney Spears tok til orde under rettsaken mot sin egen far. Hennes krav om selvstendighet ble da avvist.

Britney Spears under verdensturneen i 2018. Foto: Steve Marcus / AP

I et rettsmøte i Los Angeles onsdag ble Spears imidlertid innvilget retten til å velge sin egen advokat i formyndersaken mot faren.

Jamie Spears har alene kontroll over datterens eiendom på rundt 60 millioner dollar, som tilsvarer over 530 millioner norske kroner.

Britney Spears har ikke opptrådt i offentligheten siden 2018 i Las Vegas, som var siste stopp på verdensturneen «Piece of me», hvor hun blant annet solgte ut billettene på Telenor Arena i Oslo.

Hun har imidlertid vært aktiv på sosiale medier, hvor hun med jevne mellomrom publiserer dansevideoer. Hun påpeker at dette er noe hun vil fortsette med.

– Jeg vil mye heller dele videoer fra stuen min, fremfor på scenen i Vegas hvor noen var så borte at de ikke engang kunne ta meg i hånden, og jeg endte opp med å bli kontakthøy av weed hele tiden, skriver hun.

– Pinlig

En dokumentar av New York Times har rettet søkelyset mot vergemålet, og var denne uken nominert til to Emmy-priser.

Under høringen på onsdag i Los Angeles, samlet fansen seg i kjent stil utenfor lokalet med rosa plakater og engasjerte tilrop. Foto: Mario Anzuoni / AP

Som flere andre dokumentarer om stjernen tar den blant annet for seg sammenbruddet hennes på tidlig 2000-tallet, hvor hun blant annet barberte bort håret og gikk til angrep på paparazzier med en paraply. Dette er noe Britney også kommenterte i søndagens innlegg.

– Jeg liker ikke måten dokumentarene bringer opp pinlige øyeblikk fra fortiden. Jeg er ferdig med det, og det har jeg vært i lang tid, skriver hun.

Neste høring vil finne sted i Los Angeles i september.