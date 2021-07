Venter ny runde med enorme nedbørsmengder i Tyskland: – Det blir kaos

Etter at vannmassene gradvis trakk seg tilbake lørdag, slår meteorologene på nytt alarm før søndagen. De neste 21 timene er det ventet 200 liter regn i Mellom-Europa.

Det er meteorolog Jan Schenk som kommer med den dystre oppdateringen til Focus. De enorme nedbørsmengdene vil gjøre det allerede vanskelige redningsarbeidet ekstra krevende, og meteorologen advarer om at regnet potensielt kan forårsake en ny flom.

Etter at sør-vestlige deler av Tyskland ble oversvømt torsdag og fredag, er det nå de sør-østlige delene av landet som står for tur, og meteorologen spår nå at det vil komme ti liter nedbør i timen frem til søndag kveld.

Schenk påpeker at vannmassene for alvor har inntatt Østerrike, som så langt har blitt skånet fra flommene i området.

– Hvis du ser på mengden nedbør som kommer de neste timene, kan du trygt konkludere med at Østerrike også kan trenge hjelp, advarer Schenk. Lørdag kveld gikk alarmen i den østerrikske byen Hallein. Samtidig har ekstreme nedbørsmengder også ført til flomvarsel i Sveits.

Hus er forvandlet til pinneved i den hardt rammede byen Schuld. Foto: Michael Probst/AP Photo

I Berchtesgadener Land, like nord for grensen mot Østerrike, er det nå akutt flomfare, og flere kjellere står allerede under vann.

– Innbyggerne i området blir bedt om å unngå elveområdet og kjellere, heter det i en advarsel fra distriktets brannvesen.

Historisk høy vannstand

Gatene er allerede oversvømt flere steder, og myndighetene advarer om at samtlige kjellere vil fylles av vann i løpet av de neste timene.

– Det blir kaos, sier en talsmann for politiet til Passauer Neue Presse.

Også i Bad Schandau-området har myndighetene lørdag kveld gått ut med advarsel om kraftig flom. I elva Berchtesgadener Ache har vannivået passert 3,82 meter, i det som beskrives som en tidevannsbølge av historiske proporsjoner. Ifølge værtjenesten Kachelmannwetter er dette den høyeste vannstanden som noensinne er målt i elva.

Letzte Meldung #Berchtesgaden/er Ache 3,83m, alter Rekord 3,12m. Intensive Regenschauer weiter im BGL unterwegs: https://t.co/CcwUr765by #Hochwasser /FR — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) July 17, 2021

– Ta vare på deg selv. Ikke prøv å redde bilen din fra flommen, det er livsfarlig i nærheten av vannet, er den tydelige beskjeden fra meteorologen.

Opprydningsarbeid vil ta måneder

Lørdag har dødstallet steget ytterligere. I Tyskland har antall omkommende nådd 141. Etter at over 1300 mennesker ble erklært savnet torsdag, har dette tallet nå sunket betraktelig. Myndighetene vil ikke gå ut med et nøyaktig antall, men sier de fremdeles frykter å finne flere omkomne.

I Belgia oppjusterte man dødstallet til 27. Her har 103 mennesker status som savnet, skriver Associated Press.

Da vannstanden sank tidligere lørdag, kom også omfanget av de enorme skadene for alvor til syne.

– Mange har mistet alt de brukte hele livet på å bygge, eiendeler, hjem og tak over hodet, sa Tysklands president Frank-Walter Steinmeier da han besøkte redningsarbeidere i byen Erfstadt.

Opprydningsarbeidet i Bad Neuenahr-Ahrweiler vil trolig ta flere måneder. Foto: Michael Probst/AP Photo

– Det vil ta flere uker å finne ut av hvor mye av skadene som må kompenseres, la presidenten til.

I Bad Neuenahr-Ahrweiler sier myndighetene at opprydningsarbeidet trolig vil ta flere måneder. Tusener er uten strøm i byen, og bare restaurering av strømnettet vil ta flere uker, skriver myndighetene i en oppdatering på Facebook.