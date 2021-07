Vilde Bøe Risa er Manchester United-spiller.

Den norske landslagsprofilen ble offisielt presentert av den engelske storklubben tirsdag, og har som TV 2 meldte fredag underskrevet en toårskontrakt med WSL-klubben.

Dermed har 26-åringen gjort det de fleste unge fotballspillere drømmer om. Nemlig å signere for sin egen favorittklubb.

– Det føles stort å bli del av en så stor klubb som Manchester United. Det har vært mitt lag hele livet og da å få lov til å spille for dem er helt utrolig. Det var noe man drømte om som liten, men som man absolutt ikke trodde kunne skje, sier hun til TV 2, og fortsetter:

– Det er vanskelig nå og beskrive hvordan det føles, men jeg gleder meg veldig til å ta på meg drakten med mitt navn og nummer bakpå. Kanskje det blir mer virkelig da. Jeg er i hvert fall veldig stolt.

Trodde det var umulig

Manchester United har de siste årene satset stort også på kvinnesiden av fotballen og blitt del av en utvikling der både interesse, økonomi og TV-rettigheter har skutt i taket på balløyen.

– Da du var liten fantes det ikke noe kvinnelag i Manchester United. Hvis noen hadde sagt til deg for 15 år siden at du kom til å spille for dem, hva ville du svart?

– Jeg skulle bare smilt lurt og tenkt «du har ikke peiling på fotball». Hahaha. Da jeg var liten, visste jeg ikke at det var mulig for jenter å bli fotballproff engang. Det var noe gutter snakket om og som jeg tenkte med meg selv var umulig for oss jenter å oppleve. Jeg er veldig takknemlig for at fotballen har utviklet seg så fort og at jeg får ta en del av det. Engelsk fotball er virkelig «up and coming», sier Bøe Risa.

Får norsk lagvenninne

Det umulige er nemlig blitt mulig, for etter at satsingen på Manchester Uniteds lag på kvinnesiden skjøt fart våren 2018, ble det opprykk til øverste nivå ett år senere. I begge lagets to første sesonger i toppen er det blitt 4. plasser. Nå tror den norske midtbanestjernen at det kan tas ytterligere steg.

– Jeg har stor tro på laget. Fjorårets sesong var imponerende med tanke på klubbens korte historikk i FAWSL. Jeg håper vi i kommende sesong kan ta nye steg og jakte mot Champions League-spill. (topp tre, journ.anm.) Laget er fremdeles i utvikling og vi vil ta steg hele tiden, sier Bøe Risa.

Den tidligere Sverige-proffen har allerede tilbrakt de siste par ukene i sitt nye hjemland, men har måttet vente med å trene med sine nye lagvenninner til overgangen var i boks. Nå er imidlertid både karantenetid og ventetid over, og Bøe Risa er klar for å gyve løs på sitt nye eventyr.

Da er det godt å ha en norsk klubblagvenninne i Maria Thorisdottir å lene seg på i starten. Stopperbautaen signerte for de røde djevlene i vinter, og har tatt seg godt av Bøe Risa i England.

– Det er så klart veldig deilig å ha Maria i samme klubb. Hun er en fantastisk spiller, men en enda bedre person. Hun tar vare på meg og kan svare på alle spørsmål som jeg har. Og det er en del av dem nå i starten når alt det praktiske skal ordnes. Jeg gleder meg veldig til å spille klubbfotball sammen med henne og over at vi opplever dette sammen, sier Manchester Uniteds nye norske spiller.

Gratis på Play: Bli bedre kjent med Vilde Bøe Risa

Les også: Nærmer seg drømmeovergangen