Hylles av Raja: – Har tatt verden med storm

Renate Reinsve vant prisen for beste kvinnelige skuespiller under den prestisjetunge filmfestivalen i Cannes. Prisvinneren hylles av kultur-Norge.

Lørdag kveld ble det klart at Renate Reinsve vinner prisen for beste kvinnelisge skuespiller under filmfestivalen i Cannes. Det er første gang noensinne at en en norsk skuespiller fått pris under den prestisjetunge festivalen.

Etter premieren på filmen «Verdens verste menneske» brøt det ut stående applaus som varte i åtte minutter. Skuespiller Renate Reinsve ble en snakkis på festivalen, og har blitt hyllet av kritikere verden over.

– Har tatt hele verden med storm

Kulturminister Abid Raja (V) er i ekstase over seieren, og sparer ikke på superlativene når han skal beskrive Reinsve.

– Renate har tatt hele verden med storm og blir på fortjent vis hyllet overalt! Og for en fantastisk skuespiller og person det også er, sier Raja, som for tiden er på ferie med familien på Sardinia i Italia.

Gratulerer Renate; du har tatt hele verden med storm og blir på fortjent vis hyllet overalt! Og for en fantastisk skuespiller og person du også er. Denne prisen er utrolig flott for norsk film, for Trier og for deg Renate🙌🏽 Helt hææææærlig🙌🏽🙌🏽♥️♥️🦋🦋 https://t.co/Jd2zIcQWVq — Abid Raja (@abidraja) July 17, 2021

– Jeg føler meg så heldig over å ha møtt henne, for hun har like vakker personlighet i en-til-en samtale som den vakre personligheten vi så kom til uttrykk på skjermen i filmen, og på den røde løperen hvor hun sjarmerte hele verden i senk, legger kulturministeren til.

Raja besøkte selv festivalen i Cannes tidligere denne måneden. Det endte dramatisk, da kulturministeren besvimte på et apotek. Raja virker å ha lagt det hele bak seg, og gleder seg over norsk suksess i Cannes.

– Denne prisen er utrolig flott for norsk film, for Trier og for Renate. For henne vil det åpne tusen nye dører. Og jeg gleder meg til å følge hennes nasjonale og INTERNASJONALE karriere som nå venter henne!, skriver kulturministeren.

– Dette er enormt

Andre som også har valgt å ta til ordet for å hylle Reinsve er den norske politikeren og stortingspresidenten Tone W. Trøen.

Trøen refererer til skuespillerprestasjonen som historisk, og gratulerer Reinsve og de involverte.

For en historisk prestasjon! Utrolig stas at Renate Reinsve tildeles beste kvinnelige skuespiller for sin hovedrolle i filmen «Verdens verste menneske» i Cannes. Gratulerer til Reinsve, regissør Joachim Trier og alle involverte i filmen 🎉🤩📽🎞🎬 #Cannes2021 #CannesFilmFestival — Tone W. Trøen (@tonewtroen) July 17, 2021

– Dette er en av de aller største prisene en norsk filmskuespiller kan få på det som er verdens viktigste filmfestival. Både norsk og internasjonalt kinopublikum kan glede seg til å se Renate Reinsve briljere i rollen som Julie, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.



Filmanmelder i Dagbladet, Inger Merete Hobbelstad, bekrefter at det er en historisk prestasjon av Reinsve.



HISTORISK: Inger Merete Hobbelstad omtaler prestasjonen til Reinsve som historisk. Foto: Carina Johansen/NTB

– Dette er enormt. For det første er det historisk, ingen norske har fått med seg hjem en pris fra Cannes, så dette henger enormt høyt. Reinsve skriver seg inn på en liste som rommer navn som Meryl Streep og Julianne Moore, sier hun til TV 2.

Retter kritikk mot bransjen

Hobbelstad velger også å sette et kritisk blikk på hvorfor Reinsve ikke har fått like store roller tidligere, og antyder at det kan være en trend i bransjen.

– Men midt oppi det at alle jubler og er glade, er det grunn til å sette spørsmålstegn ved castingprosessen i norske filmer. Når hun er en så dyktig skuespiller, hvorfor har ingen brukt henne før? Har man en doven tendens for å få de samme navnene igjen og igjen?

Filmen er regissert av den norske suksessregissøren Joachim Trier, og Hobbelstad mener han har fremmet en etterlengtet skuespiller.

– Hvorfor måtte hun jobbe såpass lenge som skuespiller før Joachim Trier oppdaget henne og gir henne denne rollen og pris i en av verdens største filmfestivaler, sier hun spørrende.