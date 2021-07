Kjempetabbe i Cannes – vinneren avslørt etter språkproblemer

Språkproblemer gjorde at vinneren av den prestisjetunge Gullpalmen ble avslørt for tidlig.

Lørdag kveld var det duket for den ærverdige prisutdelingen under filmfestivalen i Cannes. Norske Renate Reinsve tok til tårene da hun vant prisen for beste kvinnelige skuespiller, men det regissør Spike Lee som stjal overskriftene.

Lee er president i festivaljuryen, og ble tidlig under utdelingen bedt om å lese opp vinneren av beste mannlige skuespiller. Det meste av utdelingen i Cannes foregår på fransk, et språk amerikaneren Lee tydeligvis ikke behersker.

Etter først å ha bedt Spike Lee om å lese opp vinneren på fransk, gjentok programlederen spørsmålet på engelsk.

– Can you tell me which prize is the first prize?, spurte programlederen, med henvisning til at prisen for skuespiller er den første prisen som deles ut.

– Yes, I can, svarte Lee, før han kunngjorde at den franske thrilleren «Titan» vant Gullpalmen – den mest prestisjetunge prisen som skal spares til slutt.

– Nei, vent!, svarte programlederen, men skaden var allerede skjedd.

Tabben førte til både roping og forvirring i salen. Filmens regissør Julia Ducournau kom ikke opp på scenen for å motta prisen, og en tydelig forvirret programleder forsøkte å spøke vekk hendelsen.

Caleb Landry Jones vant prisen for beste mannlige skuespiller, og ble gratulert av en pinlig berørt Spike Lee. Foto: Eric Gaillard/REUTERS

Under resten av utdelingen kunne man se en tydelig fortvilet Lee sitte med hodet i hendene.

På slutten av sendingen ble «Titane»-seieren bekreftet, og Ducournau er den andre kvinnelige regissøren som har vunnet Gullpalmen gjennom tidene.