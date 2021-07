Femte Bodø/Glimt-kamp på rad uten seier

Sarpsborg - Bodø/Glimt 2-2

Tap for Sandefjord, uavgjort mot Viking og to tap for Legia Warszawa. Det var Bodø/Glimts oppvarming til lørdagens eliteseriekamp mot Sarpsborg.

Der ble den seiersløse rekken forlenget for den regjerende seriemesteren.

– Det er slik det er. Vi må se fremover. Kampene som er spilt kan vi lære noe av, men ikke spille om igjen, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Discocery+ etter kampen, som endte 2-2.

– Det er ikke vanskelig å identifisere hvor problemet vårt ligger, men det er ikke gjort på en halv trening. Det tar litt tid med helt nye konstellasjoner, sier Knutsen til kanalen.

Han var ikke fornøyd med ett poeng mot Sarpsborg.

– Prestasjonen vår er variabel. Vi mangler enkeltspillerne, relasjonene og kraften til å skape mer, sa treneren.

Det var nemlig hjemmelaget som kom best i gang da Anton Salétros sørget for 1-0 etter en snau halvtime.

Et par minutter før pause, slo imidlertid Glimt tilbake med Erik Botheim.

Spissen sto umarkert og gjorde det motsatte av det han gjorde i Champions League-kvaliken for få dager siden: traff mål.

– Jeg hadde litt å revansjere etter en ganske grov bom i Warszawa, sa Botheim til TV Norge i pausen.

En halvtime før kampslutt, tok Sarpsborg tilbake ledelsen, da Ibrahima Koné knuste Alfons Sampsted i løpdsuell, og scoret alene med keeper.

Like før slutt utlignet Marius Høibråten etter et vakkert angrep.

Kampen endte dermed 2-2.

– Vi leder to ganger, og er skuffet over at det blir uavgjort. Samtidig er det kanskje et resultat vi hadde tatt på forhånd hvis vi ble tilbudt det, sier Sarpsborgs trener, Lars Bohinen til Discovery+.

Hans lag ligger som nummer elleve i eliteserien med femten poeng.

Bodø/Glimt er på sin side på annenplass. Likevel begynner realismen i drømmen om å følge opp fjorårets seriemesterskap, så smått å minske for nordlendingene, som etter lørdagens kamp er fire poeng bak serieledende Molde.