Samantha Skogrand og Emil Hegle Svendsen har fått en datter

TV-profilen Samantha Skogrand (31) og tidligere skiskytter Emil Hegle Svendsen (35) har fått en datter, skriver hun i et innlegg hun selv la ut på Instagram.

– 15.07 kom vår elskede lille Elsa til verden og gjorde familien komplett, skriver hun.

Paret har allerede en sønn på to og et halvt år, men ønsket denne gangen velkommen en datter til verden.

I innlegget takker Skogrand de som var tilstede og hjalp til under fødselen.

– Takk til fantastiske jordmødre og sykepleiere ved fødeavdelingen og ABC-klinikken på Ullevål. Deres kunnskap og enorme omsorg betyr alt! @heglesvendsen og jeg er evig takknemlige for opplevelsen og for vår lille datter.

Graviditeten ble annonsert på hennes Instagram i mars, og Skogrand har delt flere bilder fra svangerskapet siden den gang.

Den tidligere TV 2-profilen la ut et innlegg i slutten av juni for å markere siste dag på jobb før permisjon i NRK Sporten.

– Og med det er et fantastisk vikariat i Sporten ved veis ende. Google kunne i dag fortelle at 92% av svangerskapet er gjennomført. På tide å løfte opp beina, si takk for meg og på gjensyn, skriver hun.