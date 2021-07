Elin skrev seg inn i historiebøkene: – Veldig glad

Etter å ha levd som mann i 40 år, skiftet Stillingen kjønn juridisk i fjor.

På lørdag ble hun den første som fikk hun markert navnendringen foran nære og kjære i kirken. Noe ingen har gjort før henne.

– Stor overraskelse på jobben

Stillingen påpeker at en del visste det fra før, mens andre ble mer overrasket.

– Stort sett visste vennekretsen på forhånd. Det var en stor overraskelse på jobben, men det gikk veldig fint. Folk har tatt meg veldig godt imot, uansett hvem jeg er, sier Stillingen.

HOFF KIRKE: Navneendringseremonien fant sted i Hoff kirke. Foto: Nico Sollie / TV 2

Stein Ovesen er prost i Hoff kirke på Toten. Det er han som har skrevet liturgien til seremonien sammen med Stiftelsen Stensveen.

Han er også den første presten som gjennomfører en navneskifteseremoni.

– Jeg vet at veldig mange er takknemlig for at dette har kommet, for dette går dypt inn i livene til mennesker. Det å få lov til å vandre gjennom livet og vite at man har Gud med seg på veien betyr mye for mange fortsatt, sier Ovesen.

Men ikke alle er glad for at transpersoner kan feire skiftet i kirken.

– På konservativ fløy vil du finne prester som er dypt urolig for det vi gjør i dag, men for meg er dette en viktig handling som uttrykker den nåde og åpenhet som Gud viser meg, hvorfor skal ikke jeg vise den til mine medmennesker?

Det var viktig for Elin å markere endringen i kirken.

– Jeg er medlem av den norske kirke, og er også i ferd med å komme «ut av skapet» som kristen, så denne seremonien er viktig for meg, sier Stillingen.

GUDS VELSIGNELSE: For Elin Stillingen var det viktig å få Guds velsignelse på navnendringen. Foto: Nico Sollie / TV 2

Øyeblikket hun har ventet på

Mot slutten av den historiske seremonien var øyeblikket kommet.

– Vi hedrer det navnet hun fikk av sine foreldre, og erkjenner at tiden er kommet for å erklære et nytt navn, sier Ovesen i seremonien, og fortsetter:

NÆRE OG KJÆRE: Seremonien ble holdt foran familie og venner av Stillingen. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Hva er ditt navn?

– Jeg heter Elin, sier Stillingen tydelig og rettrygget.

Både venner og familie kjørte langt for å feire Stillingen, og hun ble strålende fornøyd med seremonien.

– Det føles veldig riktig, og jeg er veldig, veldig glad nå, sier Stillingen.