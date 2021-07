Her fester nordmenn som sild i tønne: – Det er helt spinnvilt

Natt til mandag trer regjeringens nye reiseråd i kraft, og Hellas går fra grønt til oransje på det nye karantenekartet. Det betyr at nordmenn som ikke er fullvaksinert, må i innreisekarantene ved hjemreise.

Samtidig som smitten øker og delta-varianten stadig får større fotfeste, har flere festglade nordmenn tatt turen til den greske festøya Rhodos.

I videoer TV 2 har fått tilsendt, danser ungdommer tett i tett på et av utestedene i i den populære bargata.

– Prøver så godt jeg kan

Tidligere Idol- og Paradise Hotel-deltaker Maria Moen er en av de som har tatt turen til den greske festøya. Moen, som er influenser og jobber i eventbransjen, forteller til TV 2 at hun er på Rhodos primært for å jobbe.

Moen beskriver stemningen på øya som svært god.

– Folk er glade for å endelig kunne nyte varmen og være sosial igjen. Det kommer fem norske fly hit i dag, så nå kommer det nok en gjeng festklare nordmenn med koronapapirene på det rene.

IKKE REDD: Influenser Maria Moen, er på Rhodos for å jobbe. Hun er ikke redd for å bli smittet, til tross for at Hellas blir oransje på mandag. Foto: Maria Elise Bjarnesdatter Rypdal

Influenseren forteller at hun ikke er spesielt bekymret for å bli smittet. Hun fikk selv første vaksinestikk for tre uker siden, og er dermed beskyttet i en viss grad.

– Personlig så prøver jeg så godt jeg kan å følge alle smittevernregler slik jeg gjør i Norge. Men jeg kan ikke si at alle er like flinke. Det er mange unge mennesker her som er gira på en fest og som dessverre gir litt faen.

Tillit til myndighetene

27-åringen forteller at hun ikke ønsker å oppfordre folk til å feste, men at alle må gjøre en vurdering rundt egen risiko.

– Det meste av servering her er jo utendørs. Sånn sett er ikke dette mer risikofylt enn det som har vært på St. Hanshaugen i Oslo.

Moen legger til at alle som har reist til Hellas har tatt koronatest ved ankomst. Hun legger også til at det er gode testmuligheter på Øya, og at landet var grønt da hun reiste ned.

– Jeg har fått med meg at smitten har gått opp de siste dagene. Jeg har tillit til at de greske myndighetene setter inn tiltak dersom de mener det er behov for det.

Ingen meter

TV 2 har snakket med avsenderen av videoene som viser hvordan folk danser tett i bargata. Han ønsker ikke å stå frem med navn, men beskriver en situasjon hvor smittevern tilsynelatende er ikke-eksisterende, og at minst 20-30 nordmenn er med på festingen.

Videoer postet i sosiale medier av andre nordmenn på øya viser også heftig festing.

– Det er helt spinnvilt. Folk går fra bord til bord. Det er ingen køsystem, ingen meter, forteller nordmannen til TV 2.

– Det er ganske sykt.

– Tenker du at det er forsvarlig å reise til Rhodos for å feste nå?

– Det burde vært mer regulert, men jeg skjønner det. Rhodos er jo party, og det har stått på pause i ett og et halvt år.

Falske koronapass

Fredag ble det åpnet for at gjester kan trekke inn i barene, etter en periode hvor utestedene bare har kunnet holde åpent for servering utendørs.

Lettelsen gjaldt imidlertid bare fullvaksinerte, men dette har likevel ikke satt en stopper for dem som ikke kan vise frem et eget grønt koronapass.

Gjennom bildedelingsfunksjonen AirDrop, ble skjermdumper av gyldige QR-koder raskt spredt blant bargjestene, får TV 2 opplyst.

– Se for deg at Airdrop går ut til alle telefoner som er i nærheten. Alle i bargata brukte den samme QR-koden, forteller han.

På denne måten kunne også uvaksinerte uten gyldig koronapass komme inn på klubbene ved hjelp av andres QR-koder.

– Det er som om alle skulle brukt samme bankkort som ID.

Også Moen har fått med seg at QR-kodene spres hyppig.

– Barene her har ikke anledning til å kontrollere at det faktisk er din QR-kode. Derfor er det ingenting som stopper deg fra å bruke QR-koden til en kompis. Det er fritt fram for de som vil utnytte systemet, forklarer Moen.

Fortsatt sårbare

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg har sett festvideoen fra Rhodos. Hun minner om at det er for tidlig å senke skuldrene.

– Det er viktig at folk husker at pandemien ikke er over. Ikke i Norge og ikke i andre land, sier Stoltenberg til TV 2.

Hun peker på at det fremdeles er mange unge nordmenn som ikke er vaksinert, og at flere eldre over 45 år enda ikke har fått andre dose med koronavaksinen. Dermed kan importsmitte til Norge få konsekvenser.

– Det betyr at vi fortsatt er sårbare for smitte, og fortsatt er det slik at mange kan bli alvorlig syke, sier hun.

IKKE OVER: – Det er viktig at folk husker at pandemien ikke er over. Ikke i Norge og ikke i andre land, sier direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg Foto: Thomas Evensen / TV 2

Også den usikre situasjonen rundt delta-varianten skaper bekymring.

– Delta-varianten av viruset sprer seg lettere, og vi vet ikke om den også kan være farligere og om de som blir smittet kan få mer alvorlig sykdom.

Stoltenberg mener dette er en påminnelse om at tiden ikke er inne for å slutte å tenke på smittevernreglene.

– Vi må fortsette å si at man bør følge smittereglene, undersøke hvilke regler som gjelder og følge med på smittesituasjonen i landet man er i.

Sterk oppfordring

Også justisminister Monica Mæland (H) ser alvorlig på festingen blant nordmenn på Rhodos.

– Vi lever med en verdensomfattende pandemi. Den er ikke over, og mange føler sterkt på konsekvensene av den, sier Mæland til TV 2.

SISTE VI TRENGER: – Det siste vi trenger er en ny smitteøkning som følge av at folk har vært utenlands, sier Justis - og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Hun kommer derfor med en sterk oppfordring til ungdommene som befinner seg på den greske øya.

– Hold på smittevernrådene. Det siste vi trenger er en ny smitteøkning som følge av at folk har vært utenlands.